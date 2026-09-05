Локальне перемир'я на Запорізькій АЕС: Гроссі озвучив деталі термінового рішення

Ремонт критично важливої ЛЕП, яка зазнала пошкоджень під час бойових дій, відбуватиметься безпосередньо під наглядом спостерігачів МАГАТЕ.

Біля окупованої Запорізької АЕС набуло чинності тимчасове локальне перемир'я для відновлення пошкодженої лінії електропередачі "Феросплавна-1". Станція залишається без зовнішнього живлення з 20 серпня та наразі працює від аварійних дизель-генераторів, а ремонт має відновити її підключення до енергосистеми України. Про це 5 вересня повідомило в Х Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Як повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, Україна та Росія погодились на тимчасове локальне перемир'я в районі Запорізької атомної електростанції, аби можна було відновити зовнішнє електропостачання станції. Відомо, що електроенергію для систем, необхідних для безпечного стану шести реакторів та басейнів витримки відпрацьованого ядерного палива, наразі забезпечують аварійні дизель-генератори. Станом на 5 вересня станція перебуває в такому режимі уже 16 днів.

Відео дня

Зазначимо, що 29 серпня МАГАТЕ повідомляло, що на території ЗАЕС є лише 10 днів запасу дизельного пального для роботи аварійних генераторів. Це відповідало мінімальній нормативній вимозі. Ще тоді агентство попереджало, що без відновлення зовнішнього живлення або нових поставок пального станція може зіткнутися з повною втратою електроживлення.

Яку лінію ремонтуватимуть

Йдеться про 330-кіловольтну лінію "Феросплавна-1" — останню доступну зовнішню лінію електропостачання ЗАЕС.

Саме вона була відключена 20 серпня після військової активності на північному березі Дніпра. Фахівці не змогли одразу визначити точну причину пошкодження, оскільки ситуація в районі залишалася небезпечною для проведення огляду. Спроба вручну відновити підключення тоді виявилася безуспішною. Після цього всі доступні аварійні дизель-генератори автоматично запустилися для забезпечення критично важливих систем станції.

Це принципово важливо, оскільки основна 750-кіловольтна лінія "Дніпровська" також недоступна. Її пошкодили ще в березні, а в червні фахівці завершили ремонт окремих ділянок під час попереднього локального перемир’я. Однак повернути "Дніпровську" в експлуатацію не вдалося через пошкодження електричної підстанції, необхідної для її роботи.

Тому після виходу з ладу "Феросплавної-1" станція фактично залишилася без будь-якого зовнішнього джерела електроенергії.

Зазначимо, що до війни ЗАЕС мала 4 основні лінії на 750 кВ та 6 резервних на 330 кВ.Наразі ж станція регулярно залишається залежною лише від однієї-двох резервних ліній, які постійно пошкоджуються через обстріли.

Скільки разів ЗАЕС уже повністю втрачала живлення

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення та окупації Запорізька АЕС пережила уже 27 повних блекаутів (повних втрат зовнішнього електроживлення). При цьому динаміка відключень суттєво прискорилася: 15 із цих блекаутів сталися за 2026 рік.

Постійні блекаути змушують обладнання працювати в екстремальних режимах, зношуючи дизель-генератори та створюючи пряму ризик-загрозу аварії чи витоку радіації.

Хронологія поглиблення кризи протягом літа 2026 року свідчить про системне нищення енергетичної інфраструктури:

3 червня зафіксовано 17-й повний блекаут від початку окупації (5-й у 2026 році);

10 червня стався 19-й за переліком блекаут (7-й від початку року);

20 червня станція пережила 20-й випадок повної втрати живлення (8-й у 2026 році);

15 липня спостерігачі МАГАТЕ повідомили про 22-й блекаут, зазначивши, що 10 подібних інцидентів сталися лише за попередні три місяці;

4 серпня обрив ліній спричинив 12-й за чергою блекаут 2026 року;

8 серпня ЗАЕС двічі за одну добу повністю втрачала зовнішнє живлення;

13 серпня, за даними ДП "НАЕК "Енергоатом", на станції відбувся 26-й блекаут від початку війни (14-й у 2026-му);

20 серпня об'єкт втратив останню зовнішню лінію. "Енергоатом" зафіксував 15-й блекаут року, що вивело загальну кількість повних знеструмлень ЗАЕС за час війни на позначку 27.

Чому часті блекаути небезпечні для станції

Навіть після зупинки реакторів ЗАЕС потребує постійного електроживлення. Воно необхідне, зокрема, для роботи насосів, які забезпечують охолодження реакторів і басейнів із відпрацьованим паливом.

Коли зовнішня електроенергія зникає, станція переходить на аварійні дизель-генератори. Саме вони стали основним джерелом живлення після 20 серпня.

"Енергоатом" раніше наголошував, що часті переходи на резервні джерела живлення прискорюють зношення обладнання. 13 серпня очільник правління компанії Павло Ковтонюк заявив, що особливе занепокоєння викликає стан дизель-генераторних установок, оскільки їхні часті короткочасні запуски створюють додаткове навантаження.

МАГАТЕ зі свого боку неодноразово наголошувало, що стабільне зовнішнє електропостачання є одним із ключових елементів ядерної безпеки.

Нагадаємо, за даними ГУР, російські окупанти фактично перетворили захоплену Запорізьку АЕС на військову базу, розмістивши там техніку, склади озброєння та пункти управління дронами. Військову техніку, за інформацією розвідки, ховають навіть у машинних залах енергоблоків, а на дахах встановили кулеметні позиції та ракетні комплекси. Також окупанти замінували окремі технічні приміщення біля колишнього Каховського водосховища та використовують територію станції для керування ударними безпілотниками.

Також ми писали, що в Кремлі погрожують завдавати ударів по інших українських атомних станціях, якщо Росія відчує загрозу для ЗАЕС.