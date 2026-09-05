Локальное перемирие на Запорожской АЭС: Гросси озвучил детали срочного решения

Ремонт критически важной ЛЭП, поврежденной в ходе боевых действий, будет проводиться непосредственно под наблюдением наблюдателей МАГАТЭ.

Вблизи оккупированной Запорожской АЭС вступило в силу временное локальное перемирие с целью восстановления поврежденной линии электропередачи "Феросплавная-1". Станция остается без внешнего питания с 20 августа и в настоящее время работает от аварийных дизель-генераторов, а ремонт должен восстановить ее подключение к энергосистеме Украины. Об этом 5 сентября сообщило в Х Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, Украина и Россия договорились о временном локальном перемирии в районе Запорожской атомной электростанции, чтобы можно было возобновить внешнее электроснабжение станции. Известно, что электроэнергию для систем, необходимых для обеспечения безопасного состояния шести реакторов и бассейнов выдержки отработанного ядерного топлива, в настоящее время обеспечивают аварийные дизель-генераторы. По состоянию на 5 сентября станция находится в таком режиме уже 16 дней.

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Отметим, что 29 августа МАГАТЭ сообщило, что на территории ЗАЭС имеется лишь 10-дневный запас дизельного топлива для работы аварийных генераторов. Это соответствовало минимальному нормативному требованию. Еще тогда агентство предупреждало, что без восстановления внешнего электроснабжения или новых поставок топлива станция может столкнуться с полной потерей электроснабжения.

Какую линию будут ремонтировать

Речь идет о 330-киловольтной линии "Ферросплавная-1" — последней доступной внешней линии электроснабжения ЗАЭС.

Именно она была отключена 20 августа после военных действий на северном берегу Днепра. Специалисты не смогли сразу определить точную причину повреждения, поскольку ситуация в районе оставалась опасной для проведения осмотра. Попытка вручную восстановить подключение тогда оказалась безуспешной. После этого все доступные аварийные дизель-генераторы автоматически запустились для обеспечения работы критически важных систем станции.

Это принципиально важно, поскольку основная 750-киловольтная линия "Днепровская" также недоступна. Её повредили ещё в марте, а в июне специалисты завершили ремонт отдельных участков во время предыдущего локального перемирия. Однако вернуть "Днепровскую" в эксплуатацию не удалось из-за повреждения электрической подстанции, необходимой для её работы.

Поэтому после выхода из строя "Феросплавной-1" станция фактически осталась без какого-либо внешнего источника электроэнергии.

Отметим, что до войны ЗАЭС имела 4 основные линии на 750 кВ и 6 резервных на 330 кВ. В настоящее время же станция регулярно остается зависимой лишь от одной-двух резервных линий, которые постоянно повреждаются в результате обстрелов.

Сколько раз ЗАЭС уже полностью теряла питание

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения и оккупации Запорожская АЭС пережила уже 27 полных отключений электроэнергии (полной потери внешнего электропитания). При этом динамика отключений существенно ускорилась: 15 из этих блэкаутов произошли в 2026 году.

Постоянные отключения электроэнергии вынуждают оборудование работать в экстремальных режимах, что приводит к износу дизель-генераторов и создает прямую угрозу аварии или утечки радиации.

Хронология обострения кризиса в течение лета 2026 года свидетельствует о систематическом уничтожении энергетической инфраструктуры:

3 июня был зафиксирован 17-й полный блэкаут с начала оккупации (5-й в 2026 году);

10 июня произошел 19-й по счету блэкаут (7-й с начала года);

20 июня станция пережила 20-й случай полной потери питания (8-й в 2026 году);

15 июля наблюдатели МАГАТЭ сообщили о 22-м блэкауте, отметив, что 10 подобных инцидентов произошли только за предыдущие три месяца;

4 августа обрыв линий привёл к 12-му по счёту блэкауту 2026 года;

8 августа ЗАЭС дважды за сутки полностью теряла внешнее питание;

13 августа, по данным ГП "НАЭК "Энергоатом", на станции произошел 26-й блэкаут с начала войны (14-й в 2026 году);

20 августа объект потерял последнюю внешнюю линию. "Энергоатом" зафиксировал 15-й блэкаут в этом году, что довело общее количество полных отключений электроэнергии на ЗАЭС за время войны до 27.

Почему частые отключения электроэнергии опасны для станции

Даже после остановки реакторов ЗАЭС нуждается в постоянном электроснабжении. Оно необходимо, в частности, для работы насосов, обеспечивающих охлаждение реакторов и бассейнов с отработанным топливом.

Когда внешнее электроснабжение прекращается, станция переходит на аварийные дизель-генераторы. Именно они стали основным источником питания после 20 августа.

"Энергоатом" ранее отмечал, что частые переходы на резервные источники питания ускоряют износ оборудования. 13 августа глава правления компании Павел Ковтонюк заявил, что особую обеспокоенность вызывает состояние дизель-генераторных установок, поскольку их частые кратковременные запуски создают дополнительную нагрузку.

МАГАТЭ, в свою очередь, неоднократно подчеркивало, что стабильное внешнее электроснабжение является одним из ключевых элементов ядерной безопасности.

Напомним, что, по данным ГУР, российские оккупанты фактически превратили захваченную Запорожскую АЭС в военную базу, разместив там технику, склады вооружения и пункты управления дронами. Военную технику, по информации разведки, прячут даже в машинных залах энергоблоков, а на крышах установили пулеметные позиции и ракетные комплексы. Также оккупанты заминировали отдельные технические помещения возле бывшего Каховского водохранилища и используют территорию станции для управления ударными беспилотниками.

Кроме того, мы писали, что в Кремле угрожают нанести удары по другим украинским атомным станциям, если Россия почувствует угрозу для ЗАЭС.