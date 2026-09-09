Росіяни атакували Хмельницький реактивним БпЛА: внаслідок обстрілу палає ринок (відео)

Увечері 9 вересня у Хмельницькому пролунали вибухи. Перед цим у місті було оголошено повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників.

Ворожі дрони долетіли до Хмельницького, атакувавши місцевий ринок. На місці атаки здійнялася пожежа, повідомив мер міста Олександр Симчишин.

У місцевих Telegram-каналах пишуть, що російський безпілотник впав на території великого речового ринку, що й спричинило займання. За даними місцевої влади, на місце відправилися екстрені служби, працюють рятувальники.

Пожежа на ринку у Хмельницькому після атаки дронів 9 вересня

Інформація щодо поранених на момент публікації встановлюється, повідомив Симчишин.

Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін розповів, що під час вечірньої повітряної тривоги у регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Він підтвердив пожежу на ринку у Хмельницькому, зазначивши, що її спричинило падіння уламків після збиття ворожої цілі у небі.

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Інша інформація щодо наслідків атаки встановлюється.

Атака на Хмельницький 9 вересня — що відомо

У місцевих пабліках писали, що вибухи у Хмельницькому було чутно близько 22:00 години. Перед цим Повітряні сили попереджали про рух російського реактивного дрона в області поблизу населеного пункту Деражня. Безпілотник рухався північно-західним курсом, повідомили військові.

Нагадаємо, також увечері 9 вересня росіяни атакували торгівельний центр у Сумах, внаслідок чого загинули люди і здійнялася пожежа.

Також 9 вересня росіяни вдарили "Шахедом" у районі ТРЦ Lavina Mall у Києві.