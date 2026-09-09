Росіяни атакували Хмельницький реактивним БпЛА: внаслідок обстрілу палає ринок (відео)
Увечері 9 вересня у Хмельницькому пролунали вибухи. Перед цим у місті було оголошено повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників.
Ворожі дрони долетіли до Хмельницького, атакувавши місцевий ринок. На місці атаки здійнялася пожежа, повідомив мер міста Олександр Симчишин.
У місцевих Telegram-каналах пишуть, що російський безпілотник впав на території великого речового ринку, що й спричинило займання. За даними місцевої влади, на місце відправилися екстрені служби, працюють рятувальники.
Інформація щодо поранених на момент публікації встановлюється, повідомив Симчишин.
Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін розповів, що під час вечірньої повітряної тривоги у регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Він підтвердив пожежу на ринку у Хмельницькому, зазначивши, що її спричинило падіння уламків після збиття ворожої цілі у небі.
Інша інформація щодо наслідків атаки встановлюється.
Атака на Хмельницький 9 вересня — що відомо
У місцевих пабліках писали, що вибухи у Хмельницькому було чутно близько 22:00 години. Перед цим Повітряні сили попереджали про рух російського реактивного дрона в області поблизу населеного пункту Деражня. Безпілотник рухався північно-західним курсом, повідомили військові.
Нагадаємо, також увечері 9 вересня росіяни атакували торгівельний центр у Сумах, внаслідок чого загинули люди і здійнялася пожежа.
Також 9 вересня росіяни вдарили "Шахедом" у районі ТРЦ Lavina Mall у Києві.