Россияне атаковали Хмельницкий реактивным БПЛА: в результате обстрела горит рынок (видео)

Вечером 9 сентября в Хмельницком раздались взрывы. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы со стороны российских беспилотников.

Вражеские дроны долетели до Хмельницкого и атаковали местный рынок. На месте атаки вспыхнул пожар, сообщил мэр города Александр Симчишин.

В местных Telegram-каналах сообщают, что российский беспилотник упал на территории крупного рынка, что и привело к возгоранию. По данным местных властей, на место выехали экстренные службы, спасатели ведут работу.

Пожар на рынке в Хмельницком после атаки дронов 9 сентября

Информация о раненых на момент публикации уточняется, сообщил Симчишин.

Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин сообщил, что во время вечерней воздушной тревоги в регионе действовали силы противовоздушной обороны. Он подтвердил пожар на рынке в Хмельницком, отметив, что его вызвало падение обломков после сбивания вражеской цели в небе.

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Остальные сведения о последствиях атаки выясняются.

Атака на Хмельницкий 9 сентября — что известно

В местных группах в соцсетях писали, что взрывы в Хмельницком были слышны около 22:00. Перед этим Воздушные силы предупреждали о движении российского реактивного дрона в области вблизи населенного пункта Деражня. Беспилотник двигался по северо-западному курсу, сообщили военные.

Напомним, что также вечером 9 сентября россияне атаковали торговый центр в Сумах, в результате чего погибли люди и вспыхнул пожар.

Кроме того, 9 сентября россияне нанесли удар ракетой "Шахед" в районе ТРЦ Lavina Mall в Киеве.