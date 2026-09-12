Нова Мала Токмачка: ЗС РФ вп'яте за три роки повідомили про взяття Веселого на Донеччині

В Міноборони РФ знов повідомили, що захопили село Веселе у Донецькій області. Деякі ЗМІ пожартували, що це вже "юбілейне" захоплення.

Щоправда у МО РФ не повідомили, яке саме село Веселе захоплене. У Донецькій області їх кілька і деякі з них були окуповані ще з 2014 року. Фокус дізнався все, що відомо.

На скріншотах з російських ресурсів незрозуміло, яке саме село Веселе мається на увазі. Втім повідомлення про захоплення Веселого в так званій "ДНР" публікуються із 2024 року. Тоді село захопили навіть три рази.

У липні 2026 року журналісти "Вільного радіо" підрахували, що 456 населених пунктів Донеччини російська армія захопила з 24 лютого 2022 року. Ще 439 населених пунктів області в окупації з 2014 року.

Згідно з їх списком, на Донеччині – шість сіл із назвою Веселе перебувають в окупації.

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Карти Deep State показують, що село Веселе біля Донецька окуповане і давно.

Біля Донецька теж є село Веселе Фото: DeepState

Раніше подібна ситуація склалась із селом Мала Токмачка у Запорізькій області. Цей напрямок Сили оборони безперервно утримують уже понад 1500 днів в умовах постійних штурмів, артилерійських обстрілів, авіаударів та атак дронів. МО РФ також періодично повідомляло, що село "взяли", втім Сили оборони досі тримають оборону. Фокус розповідав про цей форпост, де до війни мешкали близько 200 людей.

Нагадаємо, тим часом у ніч на 11 вересня безпілотники масовано атакували російський Саратов. Після серії вибухів у місті здійнялася сильна пожежа у районі промислової зони.

Також був атакований малопримітний завод у Волгограді, який виробляв паливо для російських ракет "Циркон".