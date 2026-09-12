Новая Малая Токмачка: ВС РФ в пятый раз за три года сообщили о взятии Веселого в Донецкой области

В Минобороны РФ вновь сообщили, что захватили село Веселое в Донецкой области. Некоторые СМИ пошутили, что это уже "юбилейный" захват.

Правда, в Минобороны РФ не сообщили, какой именно посёлок Веселое был захвачен. В Донецкой области их несколько, и некоторые из них были оккупированы ещё в 2014 году. "Фокус" выяснил всё, что известно.

На скриншотах с российских ресурсов непонятно, о каком именно селе Веселое идет речь. Впрочем, сообщения о захвате Веселого в так называемой "ДНР" публикуются с 2024 года. Тогда село захватывали даже три раза.

В июле 2026 года журналисты "Свободного радио" подсчитали, что с 24 февраля 2022 года российская армия захватила 456 населённых пунктов Донецкой области. Еще 439 населенных пунктов области находятся под оккупацией с 2014 года.

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Согласно их списку, в Донецкой области шесть сел с названием "Веселое" находятся под оккупацией.

Карты Deep State показывают, что село Веселое под Донецком оккупировано, причём уже давно.

Недалеко от Донецка тоже есть село Веселое Фото: DeepState

Ранее подобная ситуация сложилась с селом Малая Токмачка в Запорожской области. Этот участок Силы обороны непрерывно удерживают уже более 1500 дней в условиях постоянных штурмов, артиллерийских обстрелов, авиаударов и атак дронов. Минобороны РФ также периодически сообщало, что село "взяли", однако Силы обороны до сих пор удерживают оборону. Фокус рассказывал об этом форпосте, где до войны проживали около 200 человек.

Напомним, что тем временем в ночь на 11 сентября беспилотники подвергли массированной атаке российский Саратов. После серии взрывов в городе разразился сильный пожар в районе промышленной зоны.

Также был атакован малозаметный завод в Волгограде, который производил топливо для российских ракет "Циркон".