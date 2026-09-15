Зеленський призначив нового командувача Медичних сил ЗСУ: ним став військовий хірург

Медичні сили Збройних сил України отримали нового командувача. Ним став полковник медичної служби і військовий хірург Костянтин Гуменюк.

До цього Гуменюк був головним хірургом командування Медичних сил ЗСУ. Указ про відповідне призначення 14 вересня підписав президент України Володимир Зеленський.

Указ Зеленського про призначення Костянтина Гуменюка командувачем Медичних сил ЗСУ Фото: Скрін

Водночас іншим своїм указом президент звільнив генерал-майора Анатолія Казмірчука, який перебував на посаді командувача Медичних сил ЗСУ від листопада 2023 року.

Про призначення нового командувача Медичних сил ЗСУ також повідомив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса. Він розповів, що таке рішення Володимир Зеленський ухвалив спільно з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. За словами Паліси, Гуменюк має заслужений авторитет серед українських військовослужбовців, а також заслужив "довіру волонтерської спільноти".

Видео дня

"Попереду багато роботи й непростих завдань. Головний пріоритет на цій посаді — збереження життя та здоров"я українського воїна" підкреслив Павло Паліса.

Хто такий Костянтин Гуменюк

Костянтин Гуменюк — відомий український військовий хірург, до цього — головний хірург Збройних сил України командування Медичних сил ЗСУ. Також він — полковник медичної служби, педагог, кандидат медичних наук і доктор медичних наук.

Гуменюк є заслуженим лікарем України та лауреатом Національної премії імені Бориса Патона.

Пройшов шлях від фронтового медика до керівника медичної служби Збройних сил. У травні 2014 року працював у зоні проведення Антитерористичної операції. У 2015 році очолював хірургічний напрям як провідний хірург 59-го військово-мобільного госпіталю поблизу Луганська. Згодом обіймав посаду головного хірурга АТО (2017) та операції Об'єднаних сил (2018–2019). З 2019 року керував хірургічною службою ЗСУ.

Нагадаємо, 14 вересня президент відсторонив з посади генпрокурора Руслана Кравченка.

Також на початку вересня Зеленський звільнив начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України Олега Храмова.