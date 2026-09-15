Яка ціна припинення ударів РФ по енергетиці України: Пєсков оголосив список вимог

У Москві зробили низку заяв щодо можливості так званого "енергетичного перемир'я" з Україною.

Росія заявила про готовність розглядати пропозицію щодо взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України та РФ. Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про необхідність додаткових кроків — гарантій безпеки комерційного судноплавства, зокрема нафтових танкерів, та скасування санкцій проти РФ. Про це Пєсков заявив 15 вересня на брифінгу для журналістів у Кремлі — його зміст дослівно передає Reuters.

Пєсков назвав пропозицію щодо енергетичного перемир’я "дуже хорошою ідеєю". При цьому він заявив, що одного припинення ударів по нафтопереробних підприємствах та інших енергетичних об’єктах буде недостатньо для вирішення проблем на світовому ринку.

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"Необхідно забезпечити безпеку комерційного судноплавства і навігації, зокрема для нафтових танкерів. Київський режим досі не продемонстрував жодної схильності гарантувати таку безпеку", — заявив речник Кремля.

Крім того, російська сторона висунула ультимативні вимоги й до Заходу. Москва наполягає на повному скасуванні міжнародних санкцій, запроваджених проти російських енергоносіїв та компаній сектора.

"Ці незаконні обмеження на постачання енергоресурсів мають бути зняті зі всіх постачальників, якщо західний світ дійсно зацікавлений у стабілізації світового ринку", — сказав Дмитро Пєсков.

За його словами, саме ці кроки, на думку Кремля, мають допомогти збільшити пропозицію на світовому ринку та знизити ціни на паливо.

Пєсков також повідомив, що Росія продовжить контакти зі США щодо пропозиції Трампа.

Що пропонує Трамп

13 вересня президент США Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського припинити удари по російській нафтовій та дизельній інфраструктурі. За його словами, Україна може атакувати інші цілі, але удари по дизельних об’єктах нібито спричиняють дефіцит пального в світі.

А вже 14 вересня Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, що "Україна погодилася не бити по російських енергетичних цілях".

При цьому пезидент США пов’язав ситуацію на світовому паливному ринку з війною Росії проти України.

Однак після заяви Трампа виникла різниця у формулюваннях сторін. В Москві заявили про підтримку самої ідеї, а в Київі наголосили, що остаточної домовленості наразі немає.

Позиція України щодо "енергетичного перемир'я"

Президент Володимир Зеленський 14 вересня заявив, що Україна готова підтримати деескалацію, якщо американські партнери зможуть забезпечити реальну готовність Росії припинити удари.

"Якщо це може стати першим деескалаційним кроком, кроком до припинення російських ударів по нашій критичній інфраструктурі та наших ударів у відповідь, Україна готова підтримати деескалацію", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Київ не переконаний у готовності Росії дотримуватися будь-якої домовленості. За його словами, потенційне перемир’я має бути надійним, довгостроковим і таким, що матиме реальний вплив на життя людей.

Україна також очікує від партнерів конкретики щодо механізму контролю за виконанням домовленостей.

Зеленський заявив, що українська сторона запропонувала партнерам забезпечити таку домовленість із Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури, а також підкреслив, що у Києві "очікують конкретики" щодо можливого перемир'я між сторонами.

Станом на 15 вересня підтвердженої повноцінної угоди між Україною та Росією про припинення ударів по енергетиці немає.

Зазначимо, що Україна продовжує використовувати санкційний тиск проти російського нафтового сектору. Так, 13 вересня Зеленський підписав укази про санкції проти 20 суден російського тіньового флоту, які, за даними української влади, використовуються для експорту російської нафти, нафтопродуктів і зрідженого газу.

Стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін не хоче укладати з Україною енергетичне перемир’я до зими, оскільки розраховує посилити тиск на Київ ударами по енергетичній інфраструктурі. Москва прагне використати зимовий період, щоб домогтися від України поступок у майбутніх домовленостях, хоча переговори про можливе припинення ударів тривають.

Нагадаємо, 15 вересня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що війна проти України нібито могла завершитися ще рік тому, якби США виконували домовленості, досягнуті на зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці.