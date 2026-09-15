Какая цена прекращения ударов РФ по энергетике Украины: Песков объявил список требований

В Москве прозвучал ряд заявлений о возможности так называемого "энергетического перемирия" с Украиной.

Россия заявила о готовности рассмотреть предложение о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины и РФ. В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости дополнительных шагов — гарантий безопасности коммерческого судоходства, в частности нефтяных танкеров, и отмены санкций против РФ. Об этом Песков заявил 15 сентября на брифинге для журналистов в Кремле — его содержание дословно передает Reuters.

Песков назвал предложение об энергетическом перемирии "очень хорошей идеей". При этом он заявил, что одного прекращения ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям и другим энергетическим объектам будет недостаточно для решения проблем на мировом рынке.

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"Необходимо обеспечить безопасность коммерческого судоходства и навигации, в частности для нефтяных танкеров. Киевский режим до сих пор не продемонстрировал ни малейшего желания гарантировать такую безопасность", — заявил пресс-секретарь Кремля.

Кроме того, российская сторона выдвинула ультимативные требования и к Западу. Москва настаивает на полной отмене международных санкций, введенных в отношении российских энергоносителей и компаний этого сектора.

"Эти незаконные ограничения на поставки энергоресурсов должны быть сняты со всех поставщиков, если западный мир действительно заинтересован в стабилизации мирового рынка", — сказал Дмитрий Песков.

По его словам, именно эти меры, по мнению Кремля, должны способствовать увеличению предложения на мировом рынке и снижению цен на топливо.

Песков также сообщил, что Россия продолжит контакты с США по поводу предложения Трампа.

Что предлагает Трамп

13 сентября президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по российской нефтяной и дизельной инфраструктуре. По его словам, Украина может наносить удары по другим целям, но удары по дизельным объектам якобы приводят к дефициту топлива в мире.

А уже 14 сентября Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что "Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам".

При этом президент США связал ситуацию на мировом рынке топлива с войной России против Украины.

Однако после заявления Трампа между сторонами возникли различия в формулировках. В Москве заявили о поддержке самой идеи, а в Киеве подчеркнули, что окончательной договоренности пока нет.

Позиция Украины по поводу "энергетического перемирия"

Президент Владимир Зеленский 14 сентября заявил, что Украина готова поддержать деэскалацию, если американские партнеры смогут гарантировать реальную готовность России прекратить удары.

"Если это может стать первым шагом по деэскалации, шагом к прекращению российских ударов по нашей критически важной инфраструктуре и наших ответных ударов, Украина готова поддержать деэскалацию", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Киев не уверен в готовности России соблюдать какие-либо договоренности. По его словам, потенциальное перемирие должно быть надежным, долгосрочным и таким, чтобы оказывать реальное влияние на жизнь людей.

Украина также ожидает от партнеров конкретных мер в отношении механизма контроля за выполнением договоренностей.

Зеленский заявил, что украинская сторона предложила партнерам добиться с Россией такой договоренности, которая остановит уничтожение критически важной инфраструктуры, а также подчеркнул, что в Киеве "ожидают конкретики" относительно возможного перемирия между сторонами.

По состоянию на 15 сентября подтвержденного полноценного соглашения между Украиной и Россией о прекращении ударов по энергетическим объектам нет.

Отметим, что Украина продолжает применять санкционное давление в отношении российского нефтяного сектора. Так, 13 сентября Зеленский подписал указы о санкциях в отношении 20 судов российского теневого флота, которые, по данным украинских властей, используются для экспорта российской нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа.

Стало известно, что российский диктатор Владимир Путин не хочет заключать с Украиной энергетическое перемирие до зимы, поскольку рассчитывает усилить давление на Киев ударами по энергетической инфраструктуре. Москва стремится использовать зимний период, чтобы добиться от Украины уступок в будущих договоренностях, хотя переговоры о возможном прекращении ударов продолжаются.

Напомним, 15 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что война против Украины якобы могла бы закончиться ещё год назад, если бы США выполняли договоренности, достигнутые на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.