Російський суд звільнив далекобійників, чиї вантажівки використовувалися під час операції "Павутина"

16 вересня Мосміськсуд звільнив чотирьох водіїв причепів, за допомогою яких СБУ минулого року здійснила атаку на військові аеродроми в Росії.

Йдеться про далекобійників Михайла Рюміна, Олександра Зайцева, Андрія Меркур’єва та Сергія Кануріна, повідомляє "Комерсант". Генеральна прокуратура визнала недостатніми докази, зібрані слідством.

Водіїв звинувачували у перевезенні вибухових речовин організованою групою (ч. 4 ст. 222.1 КК РФ) та у теракті, що спричинив значну шкоду (п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 КК РФ).

За версією ГСУ СКР, далекобійники входили до групи уродженців України — Артема та Катерини Тимофєєвих і такого собі Борисовського (які перебувають у розшуку) — котрих СБУ завербувала для здійснення терактів у Росії.

Частина водіїв нібито була працевлаштована на індивідуальному підприємстві, зареєстрованому на ім’я головного організатора злочину Тимофєєва, а до решти він звернувся як звичайний замовник перевезень.

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За версією слідства, фігуранти виїхали з Челябінська на причепах до різних регіонів Росії з вантажем у вигляді каркасних будинків, у дахах яких, як згодом встановили експерти, і були заховані БПЛА.

Коли 1 червня 2025 року вантажівки перебували поблизу військових аеродромів в Іванівській, Мурманській, Іркутській, Рязанській та Амурській областях, співробітники СБУ дистанційно запустили безпілотники, що й атакували ці об’єкти.

У кримінальній справі зазначено, що Міністерству оборони було завдано збитків на суму 2 млрд рублів. Матеріали справи склали 90 томів.

Після розгляду всіх матеріалів перший заступник генерального прокурора Анатолій Разінкін заявив, що слідство не змогло знайти прямих доказів провини водіїв, а непрямих доказів недостатньо для того, щоб передати справу до суду.

Прокурор повернув матеріали до Головного слідчого управління СКР для проведення нового розслідування. Там не погодилися з його рішенням і оскаржили постанову Разінкіна у генерального прокурора Олександра Гуцана.

У свою чергу, Мосміськсуд відхилив клопотання слідства, вирішивши, що немає підстав утримувати фігурантів у СІЗО, і постановив їх звільнити.

Усі четверо водіїв сьогодні вийшли з СІЗО. Під час розслідування вони всіляко заперечували свою провину, запевняючи, що є патріотами Росії.

За їхніми словами, коли вони побачили дрони, що злітали, то намагалися їх збивати та мінімізувати збитки.

Операція СБУ "Павутина": що відомо

1 червня 2025 року стало відомо, що дрони СБУ атакували 4 російські військові аеродроми. Безпілотники вилітали з припаркованих вантажівок і завдавали ударів по літаках на аеродромах.

Пізніше на порталі Defense Express назвали модель дронів, якими 1 червня було завдано ударів по авіабазах РФ.

4 червня СБУ оприлюднила ексклюзивні відеокадри, на яких зафіксовано результати атаки на військові літаки РФ. Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю, серед яких літаки "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а також "Ан-12" та "Іл-78".

Цією операцією безпосередньо керував голова СБУ Василь Малюк за дорученням президента України Володимира Зеленського.

7 червня того ж року СБУ оприлюднила нове відео "різанини" російської авіації.

Нагадаємо, чому Україні потрібна "Павутина 2.0".