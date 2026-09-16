Российский суд освободил дальнобойщиков, чьи фуры использовались при операции "Паутина"

16 сентября Мосгорсуд освободил четырех водителей трейлеров, из которых СБУ в прошлом году атаковала военные аэродромы в России.

Речь идет о дальнобойщиках Михаиле Рюмине, Александре Зайцеве, Андрее Меркурьеве и Сергее Канурине, сообщает "Коммерсант". Генпрокуратура признала недостаточными доказательства, собранные следствием.

Водителей обвиняли в перевозке взрывчатки организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и теракте, повлекшем причинение значительного ущерба (п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).

По версии ГСУ СКР, дальнобойщики входили в группу уроженцев Украины Артема и Екатерины Тимофеевых и некоего Борисовского (находятся в розыске), завербованных СБУ для совершения терактов в России.

Часть водителей якобы была трудоустроена в индивидуальном предприятии, зарегистрированном на имя главного организатора преступления Тимофеева, к остальным он обратился как обычный заказчик перевозок.

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По версии следствия, фигуранты выехали из Челябинска на трейлерах в разные регионы России с грузом в виде каркасных домов, в крышах которых, как установили потом эксперты, и были спрятаны БПЛА.

Когда 1 июня 2025 года грузовики находились возле военных аэродромов в Ивановской, Мурманской, Иркутской, Рязанской и Амурской областях, сотрудники СБУ дистанционно активировали беспилотники, и те атаковали объекты.

В уголовном деле говорится, что Минобороны был причинен ущерб 2 млрд руб. Материалы дела составили 90 томов.

После рассмотрения всех материалов первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин заявил, что следствие не смогло найти прямые доказательства виновности водителей, а косвенных недостаточно для того, чтобы направлять дело в суд.

Прокурор вернул материалы в ГСУ СКР на новое расследование. Там с его решением не согласились, обжаловав постановление Разинкина у генпрокурора Александра Гуцана.

В свою очередь Мосгорсуд отклонил ходатайство следствия, решив, что нет оснований содержать фигурантов в СИЗО, и постановил их выпустить.

Все четыре водителя сегодня покинули СИЗО. Во время расследования они всячески отрицали свою вину, уверяя, что являются патриотами России.

По их словам, когда они увидели вылетающие дроны, то пытались их сбивать и старались минимизировать ущерб.

Операция СБУ "Паутина": что известно

1 июня 2025 года стало известно, что дроны СБУ атаковали 4 российские военные аэродромы. Беспилотники вылетали из припаркованных фур и били по самолетам на аэродромах.

Позже на портале Defense Express назвали модель дронов, которыми наносились удары по авиабазам РФ 1 июня.

4 июня СБУ показала эксклюзивные видеокадры, на которых зафиксированы результаты атаки по военным самолетам РФ. Общие потери авиации противника составляют 41 единицу, среди которых самолеты "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".

Этой операцией непосредственно руководил Председатель СБУ Василий Малюк по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

7 июня того же года СБУ обнародовала новое видео "резни" российской авиации.

Напомним, почему Украине нужна "Паутина 2.0".