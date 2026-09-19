Через загрозу удару РФ евакуювали пасажирів потягу "Дніпро-Київ": як поводились люди (фото)

Потяг "Укрзалізниці", який прямував з Дніпра до Києва, спинили через загрозу удару дронів РФ, повідомили у мережі. Людей евакуювали з вагонів. Фото з місця подій показало, що пасажири не дослухались до рекомендацій залізничників та продовжували перебувати впритул до локомотива та колій. Що сталось на залізниці вдень 19 вересня?

Інформація про інцидент з потягом "Дніпро-Київ" з'явився у місцевих пабліках близько 9:50 19 серпня. Зауважується, що у Дніпропетровській області саме тривала повітряна тривога через загрозу удару російських дронів. Через кілька годин в офіційних акаунтах компанії "Укрзалізниця" не було інформації про влучання по цьому потягу, який, втім, іде з запізненням від графіка.

У мережі опублікували фото евакуації пасажирів потягу "Дніпро-Київ". Бачимо, що потяг стоїть поза межами населених пунктів та проміжних станцій. Навколо — місцевість з кущами по обидва боки на відстані 5-10 метрів від колії. Пасажири справді вийшли з вагонів, але розсіялись навколо та стоять впритул до об'єкта, який міг бути ціллю дронів РФ. Дехто відійшов на кілька метрів, але є людина, яка буквально сидить на колії перед локомотивом.

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Удари по "Укрзалізниці" — евакуація з потяга "Дніпро-Київ" 19 вересня Фото: Telegram

На сторінці Facebook "Укрзалізниці" та глави правління Олександра Перцовського поки немає інформації про ситуацію з потягом "Дніпро-Київ". Тим часом на табло з затримками потягів вказано, що є відставання від графіка на понад дві години. Тим часом після серії влучань дронів РФ по потягах компанія створила рекомендації для пасажирів та провідників, як діяти в умовах загрози. Вказано, що людям варто вийти з вагонів та відійти на відстань, бажано, 200 м. При цьому речі краще залишити у потязі та стежити за сигналами провідників, вдягнутих у яскраві захисні жилети, з ліхтариками та гучномовцями. Також уточнюється, що евакуацію проводять не просто під час тривоги у певному регіоні, а коли мають інформацію про наближення дронів РФ.

Удари по "Укрзалізниці" — затримка потяга "Дніпро-Київ" 19 вересня Фото: Укрзалізниця

Удари по "Укрзалізниці" — деталі

Французький OSINTер Clement Molin зібрав інформацію про удари по "Укрзалізниці" з лютого 2025 року по 18 вересня 2026 року. Інфографіка показала стрімке зростання кількості атак з січня-лютого 2026 року. При цьому був один пік у березні — 42 удари, потім — умовна пауза на два місяці, далі — постійне зростання атак до 45 у серпні. Крім того, привертає увагу вересень: за 18 днів росіяни атакували "Укрзалізницю" стільки ж разів (42), скільки за весь попередній місяць. Основні цілі атак — локомотиви, а іноді й вагони, мости, залізничні станції та колії, написав OSINTер.

Удари по "Укрзалізниці" — темпи атак ЗС РФ у 2025-2026 роках Фото: Twitter / Clément Molin

Зазначимо, Фокус писав про інші удари РФ по "Укрзалізниці". Один з них стався в ніч на 18 вересня. Росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі у Київській області. У мережі з'явились фотографії точки ураження у районі станції Микільська Слобода: росіяни пошкодили вагони та розірвали колію, а під залізничним полотном — метрова вирва. Ще одна атака, яка збурила громадськість навіть у Польщі, — атака на пасажирський потяг "Київ-Варшава" у Волинській області за 2 км від кордону. У цьому чи попередньому потязі їхали європейські політики та представники з питань безпеки, і також ексглава ЦРУ. Під час атаки дронів ЗС РФ працювали ретранслятори на території Білорусі, повідомили у ДСНС: БпЛА атакували потяги та вантажівки поруч з КПП "Ягодине".

Нагадуємо, 18 вересня ЗС РФ вдарили по потягу у Харківській області: "Укрзалізниця" опублікувала фото пошкодженого вагона та підтвердила загибель людей.