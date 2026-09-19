Из-за угрозы удара РФ эвакуировали пассажиров поезда "Днепр-Киев": как поступили люди (фото)

Поезд "Укрзализныци", следовавший из Днепра в Киев, остановили из-за угрозы удара дронов РФ, сообщили в сети. Людей эвакуировали из вагонов. Фото с места событий показало, что пассажиры не прислушались к рекомендациям железнодорожников и продолжали находиться в непосредственной близости от локомотива и путей. Что произошло на железной дороге днем 19 сентября?

Информация об инциденте с поездом "Днепр-Киев" появилась в местных пабликах около 9:50 19 августа. Отмечается, что в Днепропетровской области как раз действовала воздушная тревога из-за угрозы удара российских дронов. Через несколько часов в официальных аккаунтах компании "Укрзалізниця" не было информации о попадании в этот поезд, который, впрочем, идет с опозданием по расписанию.

В сети опубликовали фото эвакуации пассажиров поезда "Днепр-Киев". Видно, что поезд стоит за пределами населенных пунктов и промежуточных станций. Вокруг — местность с кустами по обеим сторонам на расстоянии 5-10 метров от путей. Пассажиры действительно вышли из вагонов, но рассеялись вокруг и стоят вплотную к объекту, который мог быть целью дронов РФ. Некоторые отошли на несколько метров, но есть человек, который буквально сидит на путях перед локомотивом.

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Удары по "Укрзализныце" — эвакуация из поезда "Днепр—Киев" 19 сентября Фото: Telegram

На странице компании "Укрзализныця" в Facebook и на странице главы правления Александра Перцовского пока нет информации о ситуации с поездом "Днепр-Киев". Между тем на табло с задержками поездов указано, что отставание от расписания составляет более двух часов. Между тем после серии ударов дронов РФ по поездам компания разработала рекомендации для пассажиров и проводников о том, как действовать в условиях угрозы. Указано, что людям следует выйти из вагонов и отойти на расстояние, желательно, 200 м. При этом вещи лучше оставить в поезде и следить за сигналами проводников, одетых в яркие защитные жилеты, с фонариками и громкоговорителями. Также уточняется, что эвакуация проводится не просто во время тревоги в определенном регионе, а когда поступает информация о приближении дронов РФ.

Удары по "Укрзализныце" — задержка поезда "Днепр-Киев" 19 сентября Фото: Укрзализныця

Удары по "Укрзализныце" — подробности

Французский OSINT-специалист Клеман Молен собрал информацию об ударах по "Укрзализныце" с февраля 2025 года по 18 сентября 2026 года. Инфографика показала стремительный рост числа атак с января-февраля 2026 года. При этом был один пик в марте — 42 удара, затем — условная пауза на два месяца, далее — постоянный рост числа атак до 45 в августе. Кроме того, внимание привлекает сентябрь: за 18 дней россияне атаковали "Укрзализныцю" столько же раз (42), сколько за весь предыдущий месяц. Основные цели атак — локомотивы, а иногда и вагоны, мосты, железнодорожные станции и пути, написал OSINT-аналитик.

Удары по "Укрзализныце" — темпы атак ВС РФ в 2025–2026 годах Фото: Twitter / Clément Molin

Отметим, что Фокус писал о других ударах РФ по "Укрзализныце". Один из них произошел в ночь на 18 сентября. Россияне нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Киевской области. В сети появились фотографии места поражения в районе станции Никольская Слобода: россияне повредили вагоны и разорвали путь, а под железнодорожным полотном образовалась метровая воронка. Еще одна атака, которая всколыхнула общественность даже в Польше, — атака на пассажирский поезд "Киев-Варшава" в Волынской области в 2 км от границы. В этом или предыдущем поезде ехали европейские политики и представители служб безопасности, а также экс-глава ЦРУ. Во время атаки дронов ВС РФ работали ретрансляторы на территории Беларуси, сообщили в ГСЧС: БПЛА атаковали поезда и грузовики рядом с КПП "Ягодино".

Напоминаем, что 18 сентября Вооруженные силы РФ нанесли удар по поезду в Харьковской области: "Укрзализныця" опубликовала фото поврежденного вагона и подтвердила гибель людей.