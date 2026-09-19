"Сумний рекорд": Туск заявив про суттєве зростання втрат України на фронті (відео)
17 вересня 2026 року прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив у Сеймі, розповівши про гібридні загрози РФ та про зростання втрат України через нову тактику російських ударів. Зі слів Туска, ідеться про втрату 27 тисяч військових на місяць, і це число він назвав "сумним рекордом". Яка ситуація на російсько-українській війні згідно з даними топполітика Польщі, який зробив заяву після влучання дрона РФ у потяг за два кілометри від кордону?
Виступ Дональда Туска щодо війни РФ проти України з'явився на порталі польського парламенту — є повне відео та розшифровка. Посадовець сказав, що інформацію про втрати він отримав від українських колег. Прем'єр Польщі пов'язав зростання втрат з появою реактивних дронів ЗС РФ та з їхнім все активнішим використанням.
"Нова стратегія російська і, передусім, нові технічні можливості, а значить — дрони-камікадзе, це також значно більші втрати з української сторони. Поінформували мене наші партнери з України, що останнім часом щомісяця це 27 000 загиблих, і це, звичайно, на жаль, у найсумнішому значенні цього слова — рекорди цієї війни", — сказав Туск.
Інші тези польського політика стосувались загроз від РФ для України, Польщі та решти Європи. Інформація щодо України базується на даних розвідки, уточнив Туск. Наголошується, що пізня осінь-зима 2026/2027 року будуть "критичним періодом усієї російсько-української війни". Основна загроза — це реактивні дрони, які швидші та летять на вищій висоті, та балістика (для захисту Польща долучається до Антибалістичної коаліції). З його слів, Кремль зосередить удари на шести великих українських містах (назви не вказані), битиме по залізниці (за останні кілька тижнів знищили 300 локомотивів) та по складах з речами, потрібними для оборони. Ціль РФ — "блокування постачання, знищення дорожніх і залізничних переходів, ускладнення функціонування кордонів", пояснив політик. Туск додав, що інший напрямок дій Москви — "хаотичні" гібридні удари у Європі, щоб розхитати НАТО і показати, що не можливо покладатись на захисту 5 статті.
Війна РФ проти України — що відомо про втрати
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський висловлювався про втрати на війні РФ проти України. Зі слів Зеленського у липні 2026 року, за весь час війни загинуло 50 тис. українців і отримали поранення 400 тис. Тим часом Генеральний штаб України та західні медіа підтверджують масштабні втрати ЗС РФ на полі бою. Згідно з даними українського командування, росіяни втратили понад 1 млн осіб — це сумарно поранені, загиблі, травмовані, зниклі безвісти. Через вказані наслідки війни в Україні Кремль планує оголосити загальну мобілізацію після виборів у Держдуму 18-20 вересня. За різними оцінками, до кінця 2026 року хотіли б набрати 300-600 тис. солдатів та кинути їх на "буферну" зону в Сумській та Харківській областях та для наступу на Донбас.
Нагадуємо, 16 вересня польські медіа розповіли про нараду уряду Польщі через зростання загроз нападу РФ.