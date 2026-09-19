"Сумний рекорд": Туск заявив про суттєве зростання втрат України на фронті (відео)

17 вересня 2026 року прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив у Сеймі, розповівши про гібридні загрози РФ та про зростання втрат України через нову тактику російських ударів. Зі слів Туска, ідеться про втрату 27 тисяч військових на місяць, і це число він назвав "сумним рекордом". Яка ситуація на російсько-українській війні згідно з даними топполітика Польщі, який зробив заяву після влучання дрона РФ у потяг за два кілометри від кордону?

Виступ Дональда Туска щодо війни РФ проти України з'явився на порталі польського парламенту — є повне відео та розшифровка. Посадовець сказав, що інформацію про втрати він отримав від українських колег. Прем'єр Польщі пов'язав зростання втрат з появою реактивних дронів ЗС РФ та з їхнім все активнішим використанням.

Війна РФ проти України — Туск про втрати див. 11:54

"Нова стратегія російська і, передусім, нові технічні можливості, а значить — дрони-камікадзе, це також значно більші втрати з української сторони. Поінформували мене наші партнери з України, що останнім часом щомісяця це 27 000 загиблих, і це, звичайно, на жаль, у найсумнішому значенні цього слова — рекорди цієї війни", — сказав Туск.

Видео дня

Інші тези польського політика стосувались загроз від РФ для України, Польщі та решти Європи. Інформація щодо України базується на даних розвідки, уточнив Туск. Наголошується, що пізня осінь-зима 2026/2027 року будуть "критичним періодом усієї російсько-української війни". Основна загроза — це реактивні дрони, які швидші та летять на вищій висоті, та балістика (для захисту Польща долучається до Антибалістичної коаліції). З його слів, Кремль зосередить удари на шести великих українських містах (назви не вказані), битиме по залізниці (за останні кілька тижнів знищили 300 локомотивів) та по складах з речами, потрібними для оборони. Ціль РФ — "блокування постачання, знищення дорожніх і залізничних переходів, ускладнення функціонування кордонів", пояснив політик. Туск додав, що інший напрямок дій Москви — "хаотичні" гібридні удари у Європі, щоб розхитати НАТО і показати, що не можливо покладатись на захисту 5 статті.

Війна РФ проти України — що відомо про втрати

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський висловлювався про втрати на війні РФ проти України. Зі слів Зеленського у липні 2026 року, за весь час війни загинуло 50 тис. українців і отримали поранення 400 тис. Тим часом Генеральний штаб України та західні медіа підтверджують масштабні втрати ЗС РФ на полі бою. Згідно з даними українського командування, росіяни втратили понад 1 млн осіб — це сумарно поранені, загиблі, травмовані, зниклі безвісти. Через вказані наслідки війни в Україні Кремль планує оголосити загальну мобілізацію після виборів у Держдуму 18-20 вересня. За різними оцінками, до кінця 2026 року хотіли б набрати 300-600 тис. солдатів та кинути їх на "буферну" зону в Сумській та Харківській областях та для наступу на Донбас.

Нагадуємо, 16 вересня польські медіа розповіли про нараду уряду Польщі через зростання загроз нападу РФ.