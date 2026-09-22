Пєсков висловився про перемир'я: у Кремлі заявили, чого хочуть замість паузи у війні

Речник Кремля Дмитро Пєсков зробив низку заяв щодо міжнародних відносин, війни в Україні та судноплавства у Чорному морі. Зокрема, він прокоментував останні висловлювання українського керівництва.

Як свідчать відео, опубліковані російським державним агентством ТАСС, прессекретар президента РФ зосередився на кількох ключових темах, виклавши бачення Кремля щодо поточної ситуації.

Значну увагу Пєсков приділив війні, зазначивши, що заяви Володимира Зеленського щодо того, чи продовжувати конфлікт, чи зупиняти його, з кожним днем "не в'яжуться одна з одною". Останні висловлювання українського президента про перемир'я у Кремлі пояснюють погіршенням ситуації для України як на фронті, так і в економіці.

Речник стверджує, що Володимир Путін завжди виступав за міцний мир, а не за перемир'я, яке, по суті, нічого не дає. Він сказав, що в Києві нібито "чудово знають", які рішення потрібно ухвалити для виходу на шлях до стійкого миру.

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Коментуючи ситуацію в Чорному морі, Пєсков підтвердив, що Туреччина дійсно порушувала питання про припинення ударів по суднах. Він визнав, що постачання зерна цим маршрутом зараз суттєво ускладнене, проте звинуватив у цьому дії Києва, додавши, що Росія на тлі цієї ситуації забезпечує альтернативні маршрути для експорту власного зерна.

Насамкінець речник згадав про Арктику, заявивши, що відмова західних країн від взаємодії не применшує ролі РФ у цьому регіоні, хоча ця тема наразі не стоїть на порядку денному контактів зі США. Щодо можливого підписання документів стосовно Гренландії, він назвав це "справою відповідних країн".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Нью-Йорка із зустрічі з американськими сенаторами. Під час переговорів він обговорив санкції проти Росії, потреби України в засобах перехоплення балістичних ракет та підготовку до зими.

Крім того, на півночі Сумщини окупанти вкотре намагаються пробратися через газопровід "Уренгой – Помари – Ужгород" із Суджі. За даними ISW, наступальні дії росіян 20–21 вересня не принесли їм жодного просування.