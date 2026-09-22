Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сделал ряд заявлений по поводу международных отношений, войны в Украине и судоходства в Чёрном море. В частности, он прокомментировал последние высказывания украинского руководства.

Как видно из видео, опубликованных российским государственным агентством ТАСС, пресс-секретарь президента РФ сосредоточился на нескольких ключевых темах, изложив точку зрения Кремля на текущую ситуацию.

Песков уделил значительное внимание войне, отметив, что заявления Владимира Зеленского о том, продолжать ли конфликт или остановить его, с каждым днём "не сходятся". Последние высказывания украинского президента о перемирии в Кремле объясняют ухудшением ситуации для Украины как на фронте, так и в экономике.

Пресс-секретарь утверждает, что Владимир Путин всегда выступал за прочный мир, а не за перемирие, которое, по сути, ничего не даёт. Он сказал, что в Киеве якобы "прекрасно знают", какие решения необходимо принять для выхода на путь к устойчивому миру.

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Комментируя ситуацию в Чёрном море, Песков подтвердил, что Турция действительно поднимала вопрос о прекращении ударов по судам. Он признал, что поставки зерна по этому маршруту сейчас существенно затруднены, однако обвинил в этом Киев, добавив, что Россия на фоне этой ситуации обеспечивает альтернативные маршруты для экспорта собственного зерна.

В заключение пресс-секретарь упомянул об Арктике, заявив, что отказ западных стран от взаимодействия не умаляет роли РФ в этом регионе, хотя эта тема пока не стоит на повестке дня контактов с США. Что касается возможного подписания документов по Гренландии, он назвал это "делом соответствующих стран".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский начал визит в Нью-Йорк со встречи с американскими сенаторами. В ходе переговоров он обсудил санкции против России, потребности Украины в средствах перехвата баллистических ракет и подготовку к зиме.

Кроме того, на севере Сумской области оккупанты в очередной раз пытаются прорваться через газопровод "Уренгой — Помары — Ужгород" из Суджи. По данным ISW, наступательные действия россиян 20–21 сентября не принесли им никакого продвижения.