Удари РФ по дата-центрах в Україні: Зеленський пообіцяв посилити захист

На тлі безперервних атак ЗС РФ на Київ та інші українські міста президент Володимир Зеленський провів нараду Верховного головнокомандувача, на якій, серед іншого, обговорювалися результати випробувань перехоплювачів проти російських реактивних дронів, а також питання захисту інфраструктури.

Глава держави запевнив, що в результаті обговорень визначено основні заходи для посилення оборони, а також ухвалено нові рішення щодо розгортання в Україні виробництва реактивних двигунів різних типів.

Головне управління розвідки Міністерства оборони оприлюднило доповідь про технологічні плани РФ на 2027 рік, і з огляду на ці загрози Україна має намір коригувати свої заходи протидії.

"Пріоритетне завдання для МЗС України та всієї нашої дипломатії — нові пакети санкцій від партнерів, і саме у сфері тіньових схем, які використовують росіяни для забезпечення виробництва дронів і ракет, особливо балістичних", — зазначив Зеленський.

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Політик також повідомив, що ухвалено додаткові рішення "щодо захисту та забезпечення безперебійної роботи нашої інфраструктури дата-центрів та інших об’єктів, що мають критичне значення у сфері зв’язку".

Лише сьогодні російські терористи здійснили атаки на два дата-центри в Солом’янському районі Києва. У результаті однієї з атак загинули щонайменше п’ятеро людей, ще десятки отримали поранення.

25 вересня Збройні сили РФ вбили у столиці України сімох людей, зокрема 14-річного підлітка. Атаці піддалися цивільна інфраструктура, склади, підприємства, а також житловий фонд у Києві та області.

Нагадаємо, чому Росія завдає ударів по дата-центрах в Україні.

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