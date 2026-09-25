Удары РФ по дата-центрам в Украине: Зеленский пообещал усилить защиту

На фоне непрекращающихся атак ВС РФ на Киев и другие украинские города президент Владимир Зеленский провел Ставку Верховного главнокомандующего, где обсуждались, среди прочего, результаты испытаний перехватчиков против реактивных российских дронов, а также вопросы защиты инфраструктуры.

Глава государства заверил, что в результате обсуждений определены основные средства для усиления обороны, а также есть новые решения относительно развертывания производства в Украине реактивных двигателей разных типов.

Главное управление разведки Минобороны представило доклад о технологических планах РФ на 2027 год, и в соответствии с этими угрозами Украина намерена корректировать свое противодействие.

"Приоритетная задача для МИД Украины и всей нашей дипломатии – новые санкционные пакеты партнеров, и именно в сфере теневых схем, используемых россиянами для обеспечения производства дронов и ракет, особенно баллистики", — отметил Зеленский.

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Политик также сообщил, что приняты дополнительные решения "по защите и гарантированию непрерывной работы нашей инфраструктуры дата-центров и других объектов, имеющих критическое значение в сфере связи".

Только за сегодня российские террористы атаковали два дата-центра в Соломенском районе Киева. В результате одной из атак погибли не менее пяти человек, еще десятки получили ранения.

25 сентября ВС РФ убили в столице Украины семь человек, в том числе 14-летнего подростка. Под атакой была гражданская инфраструктура, склады, предприятия, а также жилой фонд в Киеве и области.

Напомним, зачем Россия бьет по дата-центрам в Украине.

Также сообщалось, останутся ли украинцы без связи и интернета.