"Путін може запровадити воєнний стан у Росії": у ЦПД пояснили, навіщо Кремлю ці чутки

Російський диктатор Володимир Путін може ввести воєнний стан у країні. Російський президент погодився розглянути це питання у відповідь на пропозицію Міноборони РФ.

Про це вже пишуть російські ЗМІ, повідомляє журналіст Андрій Смолій. Натомість керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко припускає, що влада в РФ може використати ці чутки для перевірки настроїв населення.

"Щодо воєнного стану на росії — бачу понесли, що "путін розгляне це питання у відповідь на пропозицію мо", — йдеться у повідомленні.

Крім того, Коваленко зазначив, що навіть мобілізацію в Росії влада офіційно не оголошувала, а, на його думку, проводить її приховано.

"Бо від чуток про мобілізацію купа росіян звалила в Грузію, Вірменію та інші країни. А втома від війни лише зростає", — пише Коваленко.

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Також, на думку керівника ЦПД, нинішні розмови про воєнний стан можуть бути своєрідним способом перевірити настрої населення. А також ці повідомлення можуть поширювати, аби створювати додаткове занепокоєння в Європі та Україні.

"Зараз про воєнний стан вкинули, аби знову заміряти настрої населення в росії, соціологія буде в кремлі. Також ця новина існує, аби полякати європейців і, як думають росіяни, нас. Чи вірю я особисто в такий сценарій зараз? Ні", — зазначив він.

Нагадаємо, що кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна винна в тому, що зараз Росія "відповідає", цілодобово тероризуючи Київ та інші українські міста. Путін виголосив ці цинічні заяви на полях Санкт-Петербурзького міжнародного форуму об’єднаних культур, де він виступив перед пресою.

Також повідомлялося, що в Москві відреагували на слова Зеленського про зустріч із Путіним.