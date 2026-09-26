"Путин может ввести военное положение в России": в ЦПД объяснили, зачем Кремлю эти слухи

Российский диктатор Владимир Путин может ввести в стране военное положение. Российский президент согласился рассмотреть этот вопрос в ответ на предложение Минобороны РФ.

Об этом уже пишут российские СМИ, сообщает журналист Андрей Смолий. В свою очередь, руководитель Центра по противодействию дезинформации Андрей Коваленко предполагает, что власти в РФ могут использовать эти слухи для проверки настроений населения.

"Что касается военного положения в России — вижу, что написали, что "Путин рассмотрит этот вопрос в ответ на предложение МО", — говорится в сообщении.

Кроме того, Коваленко отметил, что власти даже не объявляли официально о мобилизации в России, а, по его мнению, проводят её скрытно.

"Потому что из-за слухов о мобилизации множество россиян уехало в Грузию, Армению и другие страны. А усталость от войны только нарастает", — пишет Коваленко.

Видео дня

Кроме того, по мнению руководителя ЦПД, нынешние разговоры о военном положении могут быть своеобразным способом проверить настроения населения. А также эти сообщения могут распространяться с целью вызвать дополнительную тревогу в Европе и Украине.

"Сейчас заговорили о военном положении, чтобы вновь прощупать настроения населения в России — в Кремле будут проводить социологические опросы. Также эта новость существует для того, чтобы напугать европейцев и, как думают россияне, нас. Верю ли я лично в такой сценарий сейчас? Нет", — отметил он.

Напомним, что кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина виновата в том, что сейчас Россия "отвечает", круглосуточно терроризируя Киев и другие украинские города. Путин высказал эти циничные заявления в кулуарах Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, где он выступил перед прессой.

Также сообщалось, что в Москве отреагировали на слова Зеленского о встрече с Путиным.