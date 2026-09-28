Погрози з Кремля: Пєсков заявив, що Україна "заплатить ціну" за удари по Росії

Кремль заявив, що Україні "доведеться заплатити ціну" за дії останніх місяців. Так речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков виправдав удари по українських містах.

Росія вкотре спробувала виправдати обстріли житлових будинків і цивільної інфраструктури України. У Кремлі назвали це "відповіддю" на обіцянки нищівних ударів по території держави-агресора. Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"Україні доведеться заплатити ціну за ті дії, які мали місце в останні місяці. Зараз це й відбувається. Наші збройні сили продовжують спеціальну військову операцію і дуже послідовно завдають ударів по тих цілях, які вони вважають доцільними", – сказав він російським пропагандистам.

Судячи з наслідків атак на Київ та інші регіони у вересні, до таких цілей у Кремлі зараховують житлові будинки, освітні, медичні та наукові заклади, промислові й енергетичні об'єкти, а також склади з продуктами та ліками.

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Пєсков намагався перекласти відповідальність за продовження терору проти цивільних на Україну. Мовляв, окупанти лише реагують на українські удари по законних військових цілях на окупованих територіях та в самій Росії. Ба більше, агресор, за його словами, "відповідає" навіть на анонси таких ударів.

"Ми повинні зробити так, щоб нікому не було доцільно оголошувати плани завдати нищівного удару по Росії протягом 40 днів, як це, наприклад, звучало з Києва", – додав речник Кремля.

Нагадаємо, командир Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що до кінця 2026 року Росія може відправити на фронт близько 300 тисяч мобілізованих, щоб спробувати захопити решту Донбасу.

Також аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Путін прагне змусити Україну капітулювати до весни 2027 року, тому РФ прискорює кампанію дальніх ударів. Утім, така стратегія надто дорога, щоб тривати нескінченно.