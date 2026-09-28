Угрозы из Кремля: Песков заявил, что Украина "заплатит цену" за удары по России

Кремль заявил, что Украине "придётся заплатить цену" за действия последних месяцев. Так пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков оправдал удары по украинским городам.

Россия в очередной раз попыталась оправдать обстрелы жилых домов и гражданской инфраструктуры Украины. В Кремле назвали это "ответом" на обещания сокрушительных ударов по территории государства-агрессора. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Украине придется заплатить за те, что происходило в последние месяцы. Сейчас это и происходит. Наши вооружённые силы продолжают специальную военную операцию и очень последовательно наносят удары по тем целям, которые они считают целесообразными", — сказал он российским пропагандистам.

Судя по последствиям атак на Киев и другие регионы в сентябре, к таким целям в Кремле относят жилые дома, образовательные, медицинские и научные учреждения, промышленные и энергетические объекты, а также склады с продуктами и лекарствами.

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Песков пытался возложить ответственность за продолжение террора против мирных жителей на Украину. Мол, оккупанты лишь реагируют на украинские удары по законным военным целям на оккупированных территориях и в самой России. Более того, агрессор, по его словам, "реагирует" даже на анонсы таких ударов.

"Мы должны добиться того, чтобы никому не было выгодно объявлять о планах нанести сокрушительный удар по России в течение 40 дней, как это, например, звучало из Киева", — добавил представитель Кремля.

Напомним, командир Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что до конца 2026 года Россия может отправить на фронт около 300 тысяч мобилизованных, чтобы попытаться захватить оставшуюся часть Донбасса.

Кроме того, аналитики Института изучения войны считают, что Путин стремится заставить Украину капитулировать к весне 2027 года, поэтому РФ ускоряет кампанию дальних ударов. Впрочем, такая стратегия слишком дорогостояща, чтобы продолжаться бесконечно.