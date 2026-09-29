Мобілізованого хасида не відправлять на фронт під Харковом: він служитиме лікарем в Одесі

Мобілізованого брацлавського хасида Джонатана Карлінського призначили військовим лікарем у медичному центрі в Одесі. Раніше йому готували службу в частині поблизу Харкова, ближче до зони бойових дій.

Джонатана Карлінського, 49-річного брацлавського хасида з Бейтар-Ілліта, якого затримали на українському кордоні, все ж не відправлять до зони бойових дій. Чоловік служитиме військовим лікарем у медичному центрі в Одесі, поруч із місцевою єврейською громадою. По це повідомляє The Jerusalem Post.

Рішення ухвалили в понеділок після прямого втручання та дипломатичних зусиль. До цього кілька тижнів тривали побоювання, що Карлінського скерують до частини під Харковом.

Головний рабин Одеси та півдня України Авраам Вольф провів переговори з високопосадовцями українських військових структур, аби знайти вихід. Завдяки широкій мережі Хабаду та співпраці з військовою владою вдалося не лише змінити призначення, а й забезпечити для новопризначеного солдата незвичні умови, які описують як українську версію служби "близько до дому".

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За новою домовленістю чоловік отримає повну духовну й матеріально-технічну підтримку, що дозволить йому суворо дотримуватися ультраортодоксального способу життя. Єврейська громада Одеси забезпечуватиме його строго кошерною їжею, а також доступом до синагоги, мікве та інших громадських служб.

Близькі Карлінського від щирого серця подякували рабину та громаді, які не здалися ні на мить. За їхніми словами, вони відчувають величезне полегшення, адже знання того, що чоловік служитиме в безпечному місці, оточений теплою спільнотою, яка подбає про всі його потреби, і є тим, про що вони могли лише молитися.

Переведення до медичного центру в Одесі очікують найближчими днями. Для громади це означає часткове завершення тривожної історії.

Нагадаємо, на українсько-румунському кордоні затримали 49-річного хасида з Ізраїлю, який повертався додому після Рош га-Шана в Умані. Його дружина тоді казала, що чоловіка утримують на військовій базі під Одесою, і просила допомоги в МЗС Ізраїлю.

Згодом Державна прикордонна служба спростувала мобілізацію на кордоні. За даними відомства, чоловік має також українське громадянство й перебував у розшуку, тож його передали Нацполіції. З'ясувалося також, що в нього одна дитина, а не шестеро, як писали спочатку.

Крім того, Федерація єврейських громад України повідомляла, що Карлінський перебуває в таборі для мобілізованих на Одещині й очікує призначення лікарем до частини поблизу Харкова. Домогтися його звільнення громаді тоді не вдалося.