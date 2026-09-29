Мобилизованного хасида не отправят на фронт под Харьковом: он будет служить врачом в Одессе

Мобилизованного брацлавского хасида Джонатана Карлинского назначили военным врачом в медицинском центре в Одессе. Ранее его готовили к службе в части недалеко от Харькова, ближе к зоне боевых действий.

Джонатана Карлинского, 49-летнего брацлавского хасида из Бейтар-Иллита, которого задержали на украинской границе, всё же не отправят в зону боевых действий. Мужчина будет служить военным врачом в медицинском центре в Одессе, рядом с местной еврейской общиной. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Решение было принято в понедельник после прямого вмешательства и дипломатических усилий. До этого в течение нескольких недель сохранялись опасения, что Карлинского отправят в часть под Харьковом.

Главный раввин Одессы и юга Украины Авраам Вольф провёл переговоры с высокопоставленными представителями украинских военных структур, чтобы найти выход из ситуации. Благодаря широкой сети Хабада и сотрудничеству с военными властями удалось не только изменить назначение, но и обеспечить для вновь назначенного солдата необычные условия, которые описывают как украинскую версию службы "близко к дому".

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Согласно новой договоренности, мужчина получит полную духовную и материально-техническую поддержку, что позволит ему строго придерживаться ультраортодоксального образа жизни. Еврейская община Одессы будет обеспечивать его строго кошерной пищей, а также доступом к синагоге, микве и другим общественным услугам.

Близкие Карлинского от всей души поблагодарили раввина и общину, которые ни на мгновение не сдались. По их словам, они испытывают огромное облегчение, ведь осознание того, что мужчина будет служить в безопасном месте, в окружении теплой общины, которая позаботится обо всех его нуждах, — это то, о чём они могли только молиться.

Перевод в медицинский центр в Одессе ожидается в ближайшие дни. Для общины это означает частичное завершение тревожной истории.

Напомним, на украинско-румынской границе задержали 49-летнего хасида из Израиля, который возвращался домой после Рош ха-Шана в Умани. Его жена тогда говорила, что мужа удерживают на военной базе под Одессой, и просила помощи у МИДа Израиля.

Впоследствии Государственная пограничная служба опровергла информацию о мобилизации на границе. По данным ведомства, мужчина также имеет украинское гражданство и находился в розыске, поэтому его передали в Национальную полицию. Выяснилось также, что у него один ребенок, а не шестеро, как писали изначально.

Кроме того, Федерация еврейских общин Украины сообщала, что Карлинский находится в лагере для мобилизованных в Одесской области и ожидает назначения врачом в часть вблизи Харькова. Добиться его освобождения общине тогда не удалось.