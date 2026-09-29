Сили оборони уразили РЛС "Каста" та пункти управління РФ у 4 областях: чим вони важливі (фото)

Сили оборони України протягом 28 вересня та в ніч на 29 вересня завдали серії влучних ударів по важливих військових об’єктах російських окупантів.

У результаті успішних операцій знищено та пошкоджено ворожу РЛС, пункти управління безпілотниками та низку складів із боєприпасами й майном, повідомляє Генштаб.

Зокрема, у Мангуші Донецької області українські воїни завдали ураження радіолокаційній станції 39Н6 "Каста". Водночас у Кирносовому та Новоайдарі на Луганщині під удари потрапили пункти управління ворожими БпЛА.

Сили оборони пошкодили РЛС 39Н6 "Каста" Фото: Відкриті джерела

Втрат зазнала й логістика загарбників: склади боєприпасів було уражено у Дружньому Луганської області, Новоєгорівці на Харківщині та Качкарському Донецької області. Крім того, у Комиш-Зорі Запорізької області сили окупантів втратили склад матеріально-технічних засобів. Систематична робота із знищення ключових військових цілей ворога триває.

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Що відомо про російську РЛС

39Н6 "Каста" — це російська рухома трьохкоординатна радіолокаційна станція дециметрового діапазону, призначена для виявлення повітряних цілей на гранично малих і малих висотах (до 6 км) у радіусі до 150 км. Вона спеціально розроблена для фіксації об'єктів із малою відбивальною поверхнею — крилатих ракет, безпілотників та низьколетячих літаків у складних умовах завад, щоб передавати цілевказання на комплекси ППО (на кшталт С-300 чи "Панцир"). Розміщена на базі вантажівок КамАЗ і оцінювана приблизно у $60 млн, ця РЛС є критичним елементом ворожої розвідки повітряного простору.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у ніч на 29 вересня РФ завдала удару по Києву балістичними ракетами та дронами. Один із ударів знову припав на конгресно-виставковий центр "Парковий".

Зокрема, окупанти чергове атакували Одеську область ударними реактивними дронами. У мережі пишуть, що один із ударів стався по території собачого притулку неподалік від обласного центру.

Також повідомляли, що внаслідок російського удару по будівлі Національної академії наук 28 вересня загинула помічниця колишнього секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Володимира Горбуліна Наталія Букало. Її чоловік внаслідок цієї ж атаки перебуває у важкому стані.