Силы обороны ударили по РЛС "Каста" и пунктам управления РФ в 4 областях: в чем их важность (фото)

Силы обороны Украины в течение 28 сентября и в ночь на 29 сентября нанесли серию точных ударов по важным военным объектам российских оккупантов.

В результате успешных операций были уничтожены и повреждены вражеские РЛС, пункты управления беспилотниками и ряд складов с боеприпасами и имуществом, сообщает Генштаб.

В частности, в Мангуше Донецкой области украинские военные нанесли удар по радиолокационной станции 39Н6 "Каста". В то же время в Кирносово и Новоайдаре в Луганской области под удары попали пункты управления вражескими БПЛА.

Силы обороны повредили РЛС 39Н6 "Каста" Фото: Открытые источники

Потери понесла и логистика оккупантов: склады боеприпасов были поражены в Дружном Луганской области, Новоегоровке Харьковской области и Качкарском Донецкой области. Кроме того, в Комыш-Зоре Запорожской области силы оккупантов потеряли склад материально-технических средств. Систематическая работа по уничтожению ключевых военных целей врага продолжается.

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Что известно о российской РЛС

39Н6 "Каста" — это российская мобильная трёхкоординатная радиолокационная станция дециметрового диапазона, предназначенная для обнаружения воздушных целей на предельно малых и малых высотах (до 6 км) в радиусе до 150 км. Она специально разработана для фиксации объектов с малой отражательной поверхностью — крылатых ракет, беспилотников и низколетящих самолетов в сложных условиях помех, чтобы передавать целеуказания на комплексы ПВО (такие как С-300 или "Панцирь"). Размещенная на базе грузовиков "КамАЗ" и оцениваемая примерно в 60 млн долларов, эта РЛС является ключевым элементом вражеской разведки воздушного пространства.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что в ночь на 29 сентября Россия нанесла удар по Киеву с помощью баллистических ракет и дронов. Один из ударов вновь пришелся на конгрессно-выставочный центр "Парковый".

В частности, оккупанты в очередной раз обстреляли Одесскую область ударными реактивными дронами. В сети пишут, что один из ударов пришелся на территорию приюта для собак недалеко от областного центра.

Также сообщалось, что в результате российского удара по зданию Национальной академии наук 28 сентября погибла помощница бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Горбулина Наталья Букало. Ее муж в результате этой же атаки находится в тяжелом состоянии.