"Російські терористи": Зеленський прокоментував удар ЗС РФ по школі в Сумах

Російська армія завдала удару по школі в Сумах. Президент України закликав світову спільноту тиснути на РФ.

Володимир Зеленський опублікував пост в якому зазначив, що у Сумах всі служби працюють на місці російського авіаудару: "Чотири КАБи вдарили по центру міста, просто по будівлі школи, де тривало навчання. Дякую вчителям та керівництву школи: діти і викладачі були в укритті, загалом 100 людей вчасно евакуювали".

Фото: Telegram / Zelenskiy Official Фото: Telegram / Zelenskiy Official Фото: Telegram / Zelenskiy Official Фото: Telegram / Zelenskiy Official

Також пошкоджено приватний сектор. Станом на зараз відомо про двох загиблих людей. Шестеро людей поранені, серед них троє дітей.

"Російські терористи та просто кончені в***родки. Бити отак по дітях, по школах, по звичайних будинках. Америка, Європа, всі наші партнери мають не забувати, що це божевілля Росія не зупинить без реального тиску. Розраховуємо, що кроки у відповідь на ці удари будуть і не обмежаться лише словами", — написав Зеленський.

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Нагадаємо, Фокус писав про атаку росіян на Суми.

Тим часом екскерівник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що терор Росії проти українських міст найближчим часом не припиниться, а восени та взимку цивільним доведеться жити в умовах регулярних атак.