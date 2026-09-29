"Российские террористы": Зеленский прокомментировал удар ВС РФ по школе в Сумах

Российская армия нанесла удар по школе в Сумах. Президент Украины призвал мировое сообщество оказать давление на РФ.

Владимир Зеленский опубликовал пост, в котором отметил, что в Сумах все службы работают на месте российского авиаудара: "Четыре КАБы поразили центр города, прямо здание школы, где шли занятия. Благодарю учителей и руководство школы: дети и преподаватели находились в укрытии, в общей сложности 100 человек были своевременно эвакуированы".

Фото: Telegram / Zelenskiy Official Фото: Telegram / Zelenskiy Official Фото: Telegram / Zelenskiy Official Фото: Telegram / Zelenskiy Official

Также пострадал частный сектор. На данный момент известно о двух погибших. Шесть человек получили ранения, в том числе трое детей.

"Российские террористы и просто отребье. Так наносить удары по детям, по школам, по обычным домам. Америка, Европа, все наши партнеры должны помнить, что это безумие Россия не остановит без реального давления. Рассчитываем, что ответные меры на эти удары будут приняты и не ограничатся лишь словами", — написал Зеленский.

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Напомним, что "Фокус" писал о нападении россиян на Сумы.

Между тем бывший глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что террор России против украинских городов в ближайшее время не прекратится, а осенью и зимой мирным жителям придется жить в условиях регулярных атак.