Зеленський приїхав на фронт: зустрівся з воїнами з операції "Вівальді" (фото)

Володимир Зеленський побував на Лиманському напрямку та завітав до командного пункту 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Президент поспілкувався з військовими, вручив державні нагороди та обговорив із командуванням забезпечення підрозділів.

На передовій Володимир Зеленський вручив нагороди бійцям і подякував за захист країни: "Дякую за захист нашої держави, суверенітету та територіальної цілісності. Це справді важливо".

На зустрічі обговорили й бойові результати. 66-та механізована бригада зі складу 3-го армійського корпусу разом із сусідами в межах операції "Вівальді" вже відвоювала понад 125 кв. км.

Володимир Зеленський на Лиманському напрямку Фото: Telegram

Командир розповів про поточну обстановку та потреби підрозділу. Після цього Зеленський провів велику нараду з командирами корпусів, бригад і батальйонів. Говорили про прямі закупівлі пікапів самими бригадами, збільшення бюджету на БПЛА та розбудову Сил безпілотних систем.

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Військові відверто підняли болючі теми: брак далекобійної артилерії, бюрократію під час закупівель, комплектування людьми, залучення іноземців та повернення спецпризначенців до своїх частин. Також командири подадуть пропозиції щодо підйому виплат тим, хто воює на нулі.

Усі ці запити, за словами президента, опрацюють і винесуть на найближче засідання Ставки.

Нагадаємо, 28 вересня Генштаб ЗСУ зафіксував 2090 осіб російської армії пораненими та вбитими. Британська розвідка назвала цей показник найвищим від початку повномасштабного вторгнення.

Крім того, Росія готує нову хвилю мобілізації, а українська розвідка вже має документи, які, за словами Зеленського, підтверджують плани Кремля.