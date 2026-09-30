Зеленский прибыл на фронт: встретился с бойцами, участвующими в операции "Вивальди" (фото)

Владимир Зеленский посетил Лиманское направление и побывал в командном пункте 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго. Президент пообщался с военными, вручил государственные награды и обсудил с командованием вопросы обеспечения подразделений.

На передовой Владимир Зеленский вручил награды бойцам и поблагодарил их за защиту страны: "Спасибо за защиту нашего государства, суверенитета и территориальной целостности. Это действительно важно".

На встрече также обсудили боевые результаты. 66-я механизированная бригада из состава 3-го армейского корпуса вместе с соседними подразделениями в рамках операции"Вивальди" уже отвоевала более 125 кв. км.

Владимир Зеленский на Лиманском направлении Фото: Telegram

Командир рассказал о текущей обстановке и потребностях подразделения. После этого Зеленский провел большое совещание с командирами корпусов, бригад и батальонов. Обсуждались вопросы прямых закупок пикапов самими бригадами, увеличения бюджета на БПЛА и развития Сил беспилотных систем.

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Военные откровенно затронули болезненные темы: нехватку дальнобойной артиллерии, бюрократию при закупках, укомплектование личным составом, привлечение иностранцев и возвращение спецназовцев в свои части. Также командиры представят предложения по повышению выплат тем, кто воюет на линии фронта.

Все эти запросы, по словам президента, будут рассмотрены и вынесены на ближайшее заседание Ставки.

Напомним, 28 сентября Генштаб ВСУ зафиксировал 2090 человек из российских вооруженных сил, получивших ранения или погибших. Британская разведка назвала этот показатель самым высоким с начала полномасштабного вторжения.

Кроме того, Россия готовит новую волну мобилизации, а украинская разведка уже располагает документами, которые, по словам Зеленского, подтверждают планы Кремля.