У РФ впав воєнний гелікоптер: загинув весь екіпаж, — соцмережі

Російські соцмережі повідомляють, що у Воронезькій області зазнав катастрофи гелікоптер РФ. Він належав армії окупантів.

За наявною інформацією, в результаті аварії всі члени військового екіпажу загинули. Гелікоптер впав у Анненському районі Воронезької області.

Повідомлення про катастрофу гелікоптера

На цей момент офіційна влада РФ не підтвердила катастрофу гелікоптера. За версією соцмереж загинуло троє членів екіпажу.

Раніше ми писали, що українські безпілотники здійснили атаку на військовий аеродром росіян "Таганрог-Центральний" у Таганрозі. Під прицілом опинилися щонайменше два військові гелікоптери росіян — Мі-8 та Мі-35.

Також на початку вересня у Росії зіштовхнулися два сучасних винищувачі четвертого покоління Су-35.

А Генштаб ЗСУ повідомляв про знищення літака МіГ-29 та вертольота Ка-27 у росіян.