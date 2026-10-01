В РФ разбился военный вертолет: погиб весь экипаж, — социальные сети

Российские социальные сети сообщают, что в Воронежской области потерпел крушение вертолет РФ. Он принадлежал армии оккупантов.

По имеющимся данным, в результате аварии погибли все члены военного экипажа. Вертолет разбился в Анненском районе Воронежской области.

Сообщение о крушении вертолета

На данный момент официальные власти РФ не подтвердили крушение вертолета. По данным социальных сетей, погибли трое членов экипажа.

Ранее мы писали, что украинские беспилотники нанесли удар по российскому военному аэродрому "Таганрог-Центральный" в Таганроге. Под прицелом оказались как минимум два военных вертолета россиян — Ми-8 и Ми-35.

Кроме того, в начале сентября в России столкнулись два современных истребителя четвертого поколения Су-35.

А Генштаб ВСУ сообщал об уничтожении самолета МиГ-29 и вертолета Ка-27 у россиян.