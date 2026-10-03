Сили оборони вдарили по базі запуску БПЛА у РФ: супутники зафіксували пожежу (фото)

Сили оборони України завдали нічного удару по одній із найбільших російських баз запуску безпілотників "Цимбулово" в Орловській області РФ.

За даними моніторингових ресурсів та супутникових систем, на об’єкті зайнялася масштабна пожежа.

За наявною інформацією, саме з цього місця росіяни систематично запускають ударні БпЛА по Україні. Дані NASA FIRMS підтверджують кілька осередків займання безпосередньо у зоні зберігання, підготовки та пуску дронів.

Офіційного підтвердження від військового командування щодо цієї події наразі немає.

Дані NASA FIRMS Фото: Telegram

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 1 жовтня повідомив, що Сили оборони вперше застосували балістику українського виробництва.

Крім того, Сили оборони України протягом 28 вересня та в ніч на 29 вересня завдали серії влучних ударів по важливих військових об’єктах російських окупантів. У результаті успішних операцій знищено та пошкоджено ворожу РЛС, пункти управління безпілотниками та низку складів із боєприпасами й майном.

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Зокрема, українські військові успішно завершили третій сезон наступальної операції "Вівальді", повернувши під контроль ще 51 км² української землі, що збільшило загальну площу звільнених територій до 176 км². Завдяки успішному введенню противника в оману українські військові повністю звільнили Нове, Рідкодуб і Катеринівку, а також відновили контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою.