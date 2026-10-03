Силы обороны нанесли удар по базе запуска БПЛА в РФ: спутники зафиксировали пожар (фото)

Силы обороны Украины нанесли ночной удар по одной из крупнейших российских баз запуска беспилотников "Цимбулово" в Орловской области РФ.

По данным мониторинговых ресурсов и спутниковых систем, на объекте разразился масштабный пожар.

По имеющейся информации, именно отсюда россияне систематически запускают ударные БПЛА по Украине. Данные NASA FIRMS подтверждают наличие нескольких очагов возгорания непосредственно в зоне хранения, подготовки и запуска дронов.

Официального подтверждения от военного командования по поводу этого события пока нет.

Данные NASA FIRMS Фото: Telegram

Напомним, что 1 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны впервые применили баллистическое оружие украинского производства.

Кроме того, Силы обороны Украины в течение 28 сентября и в ночь на 29 сентября нанесли серию точных ударов по важным военным объектам российских оккупантов. В результате успешных операций были уничтожены и повреждены вражеские РЛС, пункты управления беспилотниками и ряд складов с боеприпасами и имуществом.

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В частности, украинские военные успешно завершили третий этап наступательной операции "Вивальди", вернув под контроль ещё 51 км² украинской территории, что увеличило общую площадь освобождённых территорий до 176 км². Благодаря успешному введению противника в заблуждение украинские военные полностью освободили Новое, Ридкодуб и Катериновку, а также восстановили контроль над Карповкой и Новомихайловкой.