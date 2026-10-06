Дрон РФ збив українську кулю на висоті 8 км: "Флеш" пояснив її призначення (відео)

Українські сили застосовують повітряні кулі та аеростати для виконання завдань на рекордній висоті. Це підтверджують кадри перехоплень з боку російських окупантів. Використанню цієї технології сприяє трояда вітрів, яка дме з території України в напрямку РФ.

Про це повідомив радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі. За його словами, через обмеження секретності він не має права розголошувати деталі українських розробок та діяльності у сфері аеростатів, однак результативність роботи підтверджують самі окупанти.

Експерт прокоментував відео ворога, на якому російський зенітний дрон збиває українську кулю на висоті близько 8 кілометрів.

Також Бескрестнов підкреслив, що природні умови грають на руку українським військовим. Більшість вітрів спрямовані у бік Росії, що заважає противнику масово використовувати подібні повітряні кулі проти України.

Видео дня

Нагадаємо, раніше Сергій "Флеш" показав принцип роботи ретрансляторів модемів, якими ЗС РФ оснащує всю лінійку дронів типу "Шахед". За словами фахівця, відповідна комбінація дає ворогу отримувати стійкий зв'язок і відеокартинку.

Крім того, Бескрестнов звернув увагу на те, що на російських ударних дронах з’явилося нове пристосування, схоже на вуса. Через кілька годин Бескрестнов уточнив, що "вуса" насправді виявилися звичайним механічним детонатором.

Зокрема, він повідомляв, що російські війська вперше застосували на реактивному безпілотнику боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН). Його призначили для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій.