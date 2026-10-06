Дрон РФ сбил украинский снаряд на высоте 8 км: "Флеш" объяснил его назначение (видео)

Украинские войска используют воздушные шары и аэростаты для выполнения задач на рекордной высоте. Это подтверждают кадры, перехваченные российскими оккупантами. Использованию этой технологии способствует тройной ветер, дующий с территории Украины в направлении РФ.

Об этом сообщил советник президента Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов на своём Telegram-канале. По его словам, из-за ограничений, связанных с секретностью, он не имеет права разглашать подробности украинских разработок и деятельности в сфере аэростатов, однако результативность работы подтверждают сами оккупанты.

Эксперт прокомментировал видео противника, на котором российский зенитный дрон сбивает украинский снаряд на высоте около 8 километров.

Кроме того, Бескрестнов подчеркнул, что природные условия играют на руку украинским военным. Большинство ветров дуют в сторону России, что мешает противнику массово использовать подобные воздушные шары против Украины.

Видео дня

Напомним, ранее Сергей "Флеш" продемонстрировал принцип работы ретрансляторов модемов, которыми ВС РФ оснащают всю линейку дронов типа "Шахед". По словам специалиста, такая комбинация позволяет противнику получать стабильную связь и видеоизображение.

Кроме того, Бескрестнов обратил внимание на то, что на российских ударных дронах появилось новое устройство, похожее на усы. Спустя несколько часов Бескрестнов уточнил, что "усы" на самом деле оказались обычным механическим детонатором.

В частности, он сообщал, что российские войска впервые применили на реактивном беспилотнике боезаряд кумулятивно-режущего специального заряда (КРСН). Его предназначили для уничтожения высоковольтных опор и железных мостовых конструкций.