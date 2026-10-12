Більша влучність, але менше пусків: РФ модернізує "Кинджали" та купує компоненти в США, — ГУР

Росія проводить модернізацію аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", щоб вони стали більш влучними та руйнували міцні бункери, а не промахувались, розповіло Головне управління розвідки. Українці також встановили, що 80% виявлених компонентів аеробалістики виготовлені у Сполучених Штатах Америки. Що нового дізнались про "Кинджали", які несуться до цілі на швидкості 3 км/с.

Аеробалістична ракета "Кинджал", яку у РФ позначають як 9-С-7760, майже на 90% схожа на балістичну ракету 9М723 "Искандер", ідеться у повідомленні ГУР Міноборони. З'ясувалось, що росіяни намагаються модернізувати осколково-фугасну бойову частину, оскільки наявна має проблеми з точністю. З огляду на ці проблеми, поки триває покращення, РФ почала менше виготовлять "Кинджалів", а наявні потужності кинула на 9М723 "Искандер-М". Крім того, аеробалістика запускається з дефіцитних бомбардувальників МіГ-31, які Москва вже не уміє виготовляти. Обмежений ресурс МіГів — це друга причина, чому для ударів по Україні росіяни все менше використовують "Кинджали", пояснила розвідка.

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У дописі розповіли про три характерні особливості Х-47М2. По-перше, ракета має хвостовий аеродинамічний обтічник, який відділяється після пуску двигуна. Друга особливість — радіолокаційна голівка самонаведення, яка може працювати за будь-якої погоди. Третя особливість — система відстрілу хибних цілей С-200, які ускладнюють збиття.

ГУР Міноборони повідомило, що на ресурсі War&Sanction виклали перелік з 58 російських компаній, які залучені для виробництва "Кинджалів". При цьому звернули увагу, що на 22 з них так і не наклали санкції.

Зауважмо, на мілітарному порталі Defense Express показали, з яких основних частин складається аеробалістична ракета "Кинджал". На інфографіці — восьмиметрова ракета з хвостовою частиною близько 1,4 м (за орієнтовним співвідношенням розмірів), корпус з крилами (до 1,5 м) та носова частина з голівкою самонаведення загальною довжиною до 2,4 м.

Ракета "Кинджал" — які основні частини зброї РФ Фото: Defense Express

Ракета "Кинджал" — як випускають у РФ

На порталі ГУР War&Sanction є інформація про те, які компанії залучені до виробництва ракет "Кинджал" та звідки вони беруть елементну базу. Серед них, наприклад, завод "ВННІР-Прогрес" та ФКП "Комбинат Каменский", яких немає у списку санкцій, але по яких били ракети та дрони України. Крім того, є база даних зі 197 компонентів, виявлених в "Кинджалах". ГУР Міноборони позначила походження цих компонентів: майже 80% (155) з них куплені у компаній США. У лідерах, поруч з американцями, компанії Японії (17) та Швейцарії (10).

Ракета "Кинджал" — які заводи виготовляють компоненти зброї РФ Фото: War&Sanctions

Зазначимо, один з рідкісних для 2026 року випадків, коли РФ била по Україні ракетами "Кинджал", стався 11 лютого. Повітряні сили повідомили про зліт літаків МіГ-31. Згодом моніторингові пабліки написали про рух аеробалістики над північними областями та про вибух у Львівській області. Орієнтовно, могло ітись про дві-три Х-47, запущені росіянами: частину збили засоби ППО. Після цього сталось ще кілька ударів з використанням цих ракет, а остання інформація повітряного командування про МіГ-31 у повітрі — по двічі у серпні та вересні, але, ймовірно, без пусків.

Нагадуємо, в ніч на 7 жовтня РФ обстріляла Україну ракетами різних типів: серед них не було "Кинджалів", але були Х-101 та "Іскандери".