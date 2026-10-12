Большая точность, но меньше пусков: РФ модернизирует "Кинжалы" и закупает компоненты в США, — ГУР

Россия проводит модернизацию аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", чтобы они стали более точными и могли разрушать прочные бункеры, а не промахиваться, сообщило Главное управление разведки. Украинцы также установили, что 80% обнаруженных компонентов аэробаллистических ракет изготовлены в Соединенных Штатах Америки. Что нового удалось узнать о "Кинжалах", которые мчатся к цели со скоростью 3 км/с.

Аэробаллистическая ракета "Кинжал", которую в РФ обозначают как 9-С-7760, почти на 90 % похожа на баллистическую ракету 9М723 "Искандер", говорится в сообщении ГУР Минобороны. Выяснилось, что россияне пытаются модернизировать осколочно-фугасную боевую часть, поскольку имеющаяся имеет проблемы с точностью. Учитывая эти проблемы, пока продолжается доработка, РФ сократила производство "Кинжалов", а имеющиеся мощности перенаправила на 9М723 "Искандер-М". Кроме того, аэробаллистика запускается с дефицитных бомбардировщиков МиГ-31, которые Москва уже не умеет производить. Ограниченный ресурс МиГов — это вторая причина, по которой для ударов по Украине россияне все реже используют "Кинжалы", пояснила разведка.

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В публикации рассказали о трех характерных особенностях Х-47М2. Во-первых, ракета имеет хвостовой аэродинамический обтекатель, который отделяется после запуска двигателя. Вторая особенность — радиолокационная головка самонаведения, которая может работать в любую погоду. Третья особенность — система запуска ложных целей С-200, которые затрудняют сбивание.

ГУР Минобороны сообщило, что на сайте War&Sanction был опубликован список из 58 российских компаний, задействованных в производстве "Кинжалов". При этом было отмечено, что в отношении 22 из них санкции так и не были введены.

Отметим, что на военном портале Defense Express показали, из каких основных частей состоит аэробаллистическая ракета "Кинжал". На инфографике — восьмиметровая ракета с хвостовой частью длиной около 1,4 м (по ориентировочному соотношению размеров), корпус с крыльями (до 1,5 м) и носовая часть с головкой самонаведения общей длиной до 2,4 м.

Ракета "Кинжал" — из каких основных частей состоит это оружие РФ Фото: Defense Express

Ракета "Кинжал" — как её производят в РФ

На портале ГУР War&Sanction есть информация о том, какие компании участвуют в производстве ракет "Кинжал" и откуда они получают компоненты. Среди них, например, завод "ВНИИР-Прогресс" и ФКП "Комбинат Каменский", которых нет в санкционном списке, но по которым наносились удары ракетами и дронами Украины. Кроме того, имеется база данных из 197 компонентов, обнаруженных в "Кинжалах". ГУР Минобороны указало происхождение этих компонентов: почти 80% (155) из них закуплены у компаний США. В числе лидеров, наряду с американцами, компании из Японии (17) и Швейцарии (10).

Ракета "Кинжал" — какие заводы производят компоненты этого оружия в РФ Фото: War&Sanctions

Отметим, что один из редких для 2026 года случаев, когда РФ наносила удары по Украине ракетами "Кинжал", произошёл 11 февраля. Военно-воздушные силы сообщили о взлёте самолётов МиГ-31. Впоследствии мониторинговые группы написали о движении аэробаллистических объектов над северными областями и о взрыве во Львовской области. Ориентировочно, речь могла идти о двух-трех ракетах Х-47, запущенных россиянами: часть из них была сбита средствами ПВО. После этого последовало ещё несколько ударов с использованием этих ракет, а последняя информация воздушного командования о МиГ-31 в воздухе — по два раза в августе и сентябре, но, вероятно, без пусков.

Напоминаем, что в ночь на 7 октября РФ обстреляла Украину ракетами различных типов: среди них не было "Кинжалов", но были Х-101 и "Искандеры".