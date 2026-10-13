ЗСУ вдарили по базі "Іскандерів" у РФ та складах боєприпасів: які цілі уразили

12 жовтня та в ніч на 13 жовтня Сили оборони України завдали низки високоточних ударів по ключових військових об’єктах російських окупантів — як на території Росії, так і в тимчасово окупованих регіонах.

Українські війська успішно уразили базу ремонту ракетних комплексів "Іскандер-М", ворожу радіолокаційну станцію, склади боєприпасів і пального, а також численні місця скупчення особового складу противника. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Було уражено два стратегічно важливі об’єкти на території Росії. Поблизу населеного пункту Кондринка Курської області українські сили завдали удару по базі ремонту самохідних пускових установок і транспортно-заряджальних машин оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М", а біля села Шкрябіне Брянської області було уражено ворожу радіолокаційну станцію.

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Водночас на тимчасово окупованій території Луганської області підрозділи Сил оборони успішно знищили об’єкти логістики загарбників. Зокрема, було завдано ударів по складу пально-мастильних матеріалів поблизу Довжанська та складу боєприпасів біля Рубіжного.

Крім того, українські війська активно завдавали ударів по місцях зосередження особового складу російської армії. Удари було здійснено по скупченнях ворожих військ поблизу Селидового, Роздольного, Суженки та Мирнограда (Донецька область), Набережного (Запорізька область) і Куземівки (Луганська область).

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, системні операції проти ключових військових об’єктів російського агресора тривають.

Нагадаємо, унаслідок російського удару по центру Рівного зазнала руйнувань будівля місцевого університету. На місці події вже працюють усі екстрені служби, відомо про поранених.

Через масовану атаку українських безпілотників у ніч на 13 жовтня у Москві низка аеропортів призупинила роботу. У росіян виникли проблеми з понад десятком рейсів: літаки змушені розвертатися і летіти до інших аеропортів через неможливість приземлитися у столиці Росії.