ВСУ нанесли удар по базе "Искандеров" в РФ и складам боеприпасов: какие цели были поражены

12 октября и в ночь на 13 октября Силы обороны Украины нанесли ряд высокоточных ударов по ключевым военным объектам российских оккупантов — как на территории России, так и во временно оккупированных регионах.

Украинские войска успешно нанесли удар по базе ремонта ракетных комплексов "Искандер-М", вражеской радиолокационной станции, складам боеприпасов и топлива, а также по многочисленным местам скопления личного состава противника. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Были поражены два стратегически важных объекта на территории России. Вблизи населённого пункта Кондринка Курской области украинские силы нанесли удар по базе ремонта самоходных пусковых установок и транспортно-зарядных машин оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", а возле села Шкрябино Брянской области была поражена вражеская радиолокационная станция.

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В то же время на временно оккупированной территории Луганской области подразделения Сил обороны успешно уничтожили объекты логистики захватчиков. В частности, были нанесены удары по складу горюче-смазочных материалов вблизи Довжанска и складу боеприпасов возле Рубежного.

Кроме того, украинские войска активно наносили удары по местам сосредоточения личного состава российской армии. Удары были нанесены по скоплениям вражеских войск вблизи Селидового, Роздольного, Суженки и Мирнограда (Донецкая область), Набережного (Запорожская область) и Куземовки (Луганская область).

По данным Генерального штаба Вооружённых сил Украины, продолжаются целенаправленные операции против ключевых военных объектов российского агрессора.

Напомним, в результате российского удара по центру Ровно было разрушено здание местного университета. На месте происшествия уже работают все экстренные службы, есть сообщения о раненых.

Из-за массированной атаки украинских беспилотников в ночь на 13 октября в Москве ряд аэропортов приостановил работу. У россиян возникли проблемы с более чем десятком рейсов: самолеты вынуждены разворачиваться и лететь в другие аэропорты из-за невозможности приземлиться в столице России.