Вперше в зоні НАТО: дрон вдарив танкер YARA J у територіальних водах Румунії, — ЗМІ

Нафтовий танкер YARA J прямував до України та потрапив під удар російських дронів у територіальних водах Румунії, повідомила медіа. Внаслідок удару почалась пожежа, а рятувальники зняли з борту судна екіпаж з 18 моряків. Як відреагував Будапешт на провокацію РФ та чи будуть звертатись до статті 5 Договору НАТО через атаку біля своїх берегів?

Удар російських дронів відбувся за 9-10 миль від порту Суліна, ідеться у матеріалі румунського медіа Radio România Constanța. Близько 20:30 безпілотники влучили у верхню частину YARA J, після цього пролунав сигнал тривоги й на допомогу 18 морякам рушило рятувальне судно SAR APOLLO. На борту почалась пожежа, тому екіпаж евакуювали у безпечне місце, а рятувальники почали боротись з вогнем. Медіа написало, що система радіолокаційного спостереження Міноборони Румунії саме тоді зафіксувала над Чорним морем групу цілей. О 20:04 два об'єкти увійшли у повітряний простір Румунії і за кілька хвилин один з них зник, як припускають, через влучання в корабель. Румунські військові не пояснили, що сталось з другим засобом ураження: чи його збили, чи він зник у невідомому напрямку. Також не згадується, що можливе звернення до НАТО для оборони від напад за статтею 4 чи 5 Договору.

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Медіа уточнило, що корабель YARA J був порожнім і що усі двигуни справні й не постраждали від влучання дрона. Крім того, представник екіпажу припустив, що РФ завдала навмисного удару, щоб зашкодити Україні.

"Напад, схоже, був "навмисним", на судно, яке, ймовірно, прямувало до України та на яке вперше напали в територіальних водах Румунії", — ідеться у матеріалі.

YARA J (IMO 9221803) — корабель для перевезення нафти та нафтопродуктів, які ходить під прапором Коморських островів. Судно має розміри 118 та 19 м, повна вантажопідйомність (дедвейт) — близько 10 тис. тонн. YARA J прямував з Туреччини у гирло Дунаю в Румінії, де мав отримати вантаж та іти до України.

Міноборони РФ близько 7 год 15 жовтня написало, що атакувало морську інфраструктуру України та, серед іншого, справді вдарили дронами по "кораблях, які діють на користь ЗСУ": назва постраждалих суден не вказана.

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Удари РФ по кораблях — яка ситуація у Чорному морі

Зазначимо, Фокус писав про масові удари РФ кораблях у Чорному морі, які стались у жовтні 2026 року. Станом на 15 жовтня сталось шість таких інцидентів (включно з сьогоднішнім). Усі попередні випадки стались або у виключній економічній зоні країни (не в територіальних водах, які перебувають під обороною НАТО), або далі у морі. Перший випадок — біля Румунії відбулась атака дронів на корабель, який прямував в Україну. Далі — серія атак біля берегів Болгарії: 6 жовтня — влучання дронів по суднах ALFA WATAN та ABLE, 13 жовтня — удар по Chelsea 3 (врятували 15 моряків) та по Azov Concord (судно та екіпаж потонули, врятували одну людину).

Інші дії РФ у західній частині Чорно моря — атаки на кораблі безпосередньо в українських портах. Наприклад, стався удар у порту Одеси: в одному випадку моряки отримали поранення, в іншому — були загиблі: ішлося про судна, які перевозили сільськогосподарську продукцію.

Нагадуємо, Фокус зібрав оцінки експертів щодо ударів РФ у Чорному морі та щодо питання, чи можна це розглядати як атаку на НАТО.