Впервые в зоне НАТО: дрон поразил танкер YARA J в территориальных водах Румынии, — СМИ

Нефтяной танкер YARA J направлялся в Украину и попал под удар российских дронов в территориальных водах Румынии, сообщили СМИ. В результате удара возник пожар, а спасатели эвакуировали с борта судна экипаж из 18 моряков. Как отреагировал Будапешт на провокацию РФ и будут ли они обращаться к статье 5 Договора НАТО в связи с атакой у своих берегов?

Удар российских дронов был нанесен в 9–10 милях от порта Сулина, как сообщается в материале румынского СМИ Radio România Constanța. Около 20:30 беспилотники поразили верхнюю часть судна YARA J, после чего раздался сигнал тревоги, и на помощь 18 морякам вышло спасательное судно SAR APOLLO. На борту начался пожар, поэтому экипаж эвакуировали в безопасное место, а спасатели приступили к тушению огня.

Издание сообщило, что система радиолокационного наблюдения Минобороны Румынии именно в этот момент зафиксировала над Чёрным морем группу целей. В 20:04 два объекта вошли в воздушное пространство Румынии, и через несколько минут один из них исчез, как предполагают, из-за попадания в корабль. Румынские военные не объяснили, что произошло со вторым средством поражения: был ли он сбит или исчез в неизвестном направлении. Также не упоминается о возможном обращении к НАТО для защиты от нападения в соответствии со статьями 4 или 5 Договора.

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СМИ уточнило, что судно YARA J было пустым и что все двигатели исправны и не пострадали от попадания дрона. Кроме того, представитель экипажа предположил, что РФ ударила преднамеренно, чтобы нанести ущерб Украине.

"Нападение, по всей видимости, было "преднамеренным" и было совершено на судно, которое, вероятно, направлялось в Украину и на которое впервые напали в территориальных водах Румынии", — говорится в материале.

YARA J (IMO 9221803) — судно для перевозки нефти и нефтепродуктов, ходящее под флагом Коморских островов. Судно имеет размеры 118 и 19 м, полная грузоподъёмность (дедвейт) — около 10 тыс. тонн. YARA J следовал из Турции в устье Дуная в Румынии, где должен был принять груз и направиться в Украину.

Минобороны РФ около 7 часов 15 октября сообщило, что россияне атаковали морскую инфраструктуру Украины и, в частности, действительно нанесло удары с помощью дронов по "кораблям, действующим в интересах ВСУ": названия пострадавших судов не указаны.

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Удары РФ по кораблям — какая ситуация в Чёрном море

Отметим, что Фокус писал о массовых ударах РФ по кораблям в Чёрном море, произошедших в октябре 2026 года. По состоянию на 15 октября произошло шесть таких инцидентов (включая сегодняшний). Все предыдущие случаи произошли либо в исключительной экономической зоне страны (не в территориальных водах, находящихся под защитой НАТО), либо дальше в море. Первый случай — у берегов Румынии произошла атака дронов на корабль, следовавший в Украину. Далее — серия атак у берегов Болгарии: 6 октября — попадание дронов по судам ALFA WATAN и ABLE, 13 октября — удар по Chelsea 3 (спасли 15 моряков) и по Azov Concord (судно и экипаж затонули, спасли одного человека).

Другие действия РФ в западной части Чёрного моря — атаки на корабли непосредственно в украинских портах. Например, произошёл удар в порту Одессы: в одном случае моряки получили ранения, в другом — были погибшие: речь шла о судах, перевозивших сельскохозяйственную продукцию.

Напоминаем, что Фокус собрал мнения экспертов об ударах РФ в Чёрном море и о том, можно ли рассматривать это как нападение на НАТО.