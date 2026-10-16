Сургутський ЗСК у вогні: OSINT-канали повідомили про удар по Югрі (відео)

Про наслідки атаки повідомили OSINT-аналітики – об'єкт випускає моторне й авіаційне паливо та входить до структури російського газового монополіста.

Сили оборони вразили Сургутський завод зі стабілізації конденсату, розташований у Ханти-Мансійському автономному окрузі приблизно за 2400 кілометрів від українського кордону. Про удар повідомили OSINT-аналітики Telegram-каналу Exilenova+.

Сургутський ЗСК входить до структури "Газпрому" й переробляє газовий конденсат, а також виробляє моторне та авіаційне паливо. Проєктна потужність підприємства становить 12 млн тонн сировини на рік.

За даними аналітиків, унаслідок атаки на території заводу спалахнула пожежа.

Губернатор Ханти-Мансійського автономного округу підтвердив удар, написавши в соцмережах:

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"Унаслідок атаки безпілотників на промисловий об'єкт у Сургутському районі сталося загоряння. На місці працюють екстрені служби. Зараз фахівці оцінюють масштаб і характер завданих збитків. Тримаю ситуацію на особистому контролі. Шановні мешканці Югри, прошу вас зберігати спокій і довіряти інформації лише з перевірених джерел".

Сургутський ЗСК розташований за 2400 км від кордону

Українська сторона на момент публікації новини не коментувала ці події.

Раніше повідомлялося, що американські сенатори привезли Києву пропозицію – сто днів без ударів по російській нафтопереробці в обмін на покриття Starlink на 300 кілометрів глибше в тилу РФ. За інформацією WSJ, Володимир Зеленський на такі умови пристав.

Також заява про удари по НПЗ пролунала від Росії 14 жовтня без жодного кадру чи доказу. Екскерівник Центру протидії дезінформації вважає, що розрахована вона передусім на Вашингтон – щоб позбавити Київ доступу до американської розвідки.

Крім того, Ростов-на-Дону здригнувся від потужного вибуху в ніч на 14 жовтня — слідом розгорілася велика пожежа. Детонував ще один резервуар нафтопаливного терміналу місцевого НПЗ, по якому дрони вдарили 10 жовтня.