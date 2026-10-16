Сургутский ЗСК в огне: OSINT-каналы сообщили об ударе по Югре (видео)

О последствиях атаки сообщили OSINT-аналитики — объект производит моторное и авиационное топливо и входит в структуру российского газового монополиста.

Силы обороны нанесли удар по Сургутскому заводу по стабилизации конденсата, расположенному в Ханты-Мансийском автономном округе примерно в 2400 километрах от украинской границы. Об ударе сообщили OSINT-аналитики Telegram-канала Exilenova+.

Сургутский ЗСК входит в структуру "Газпрома" и занимается переработкой газового конденсата, а также производством моторного и авиационного топлива. Проектная мощность предприятия составляет 12 млн тонн сырья в год.

По данным аналитиков, в результате атаки на территории завода вспыхнул пожар.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа подтвердил удар, написав в соцсетях:

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"В результате атаки беспилотников на промышленный объект в Сургутском районе произошло возгорание. На месте работают экстренные службы. Сейчас специалисты оценивают масштаб и характер нанесённого ущерба. Я держу ситуацию под личным контролем. Уважаемые жители Югры, прошу вас сохранять спокойствие и доверять только информации из проверенных источников".

Сургутский ЗСК расположен в 2400 км от границы

Украинская сторона на момент публикации новости не комментировала эти события.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы привезли Киеву предложение — сто дней без ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам в обмен на расширение зоны покрытия Starlink на 300 километров глубже в тыл РФ. По информации WSJ, Владимир Зеленский согласился на такие условия.

Кроме того, заявление об ударах по НПЗ прозвучало со стороны России 14 октября без каких-либо видеоматериалов или доказательств. Бывший руководитель Центра противодействия дезинформации считает, что она рассчитана прежде всего на Вашингтон — чтобы лишить Киев доступа к американской разведке.

Кроме того, Ростов-на-Дону сотрясся от мощного взрыва в ночь на 14 октября — вслед за этим разразился крупный пожар. Взорвался ещё один резервуар нефтетопливного терминала местного НПЗ, по которому 10 октября нанесли удар дроны.