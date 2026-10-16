Сургутский ЗСК в огне: OSINT-каналы сообщили об ударе по Югре (видео)
О последствиях атаки сообщили OSINT-аналитики — объект производит моторное и авиационное топливо и входит в структуру российского газового монополиста.
Силы обороны нанесли удар по Сургутскому заводу по стабилизации конденсата, расположенному в Ханты-Мансийском автономном округе примерно в 2400 километрах от украинской границы. Об ударе сообщили OSINT-аналитики Telegram-канала Exilenova+.
Сургутский ЗСК входит в структуру "Газпрома" и занимается переработкой газового конденсата, а также производством моторного и авиационного топлива. Проектная мощность предприятия составляет 12 млн тонн сырья в год.
По данным аналитиков, в результате атаки на территории завода вспыхнул пожар.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа подтвердил удар, написав в соцсетях:
"В результате атаки беспилотников на промышленный объект в Сургутском районе произошло возгорание. На месте работают экстренные службы. Сейчас специалисты оценивают масштаб и характер нанесённого ущерба. Я держу ситуацию под личным контролем. Уважаемые жители Югры, прошу вас сохранять спокойствие и доверять только информации из проверенных источников".
Украинская сторона на момент публикации новости не комментировала эти события.
Ранее сообщалось, что американские сенаторы привезли Киеву предложение — сто дней без ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам в обмен на расширение зоны покрытия Starlink на 300 километров глубже в тыл РФ. По информации WSJ, Владимир Зеленский согласился на такие условия.
Кроме того, заявление об ударах по НПЗ прозвучало со стороны России 14 октября без каких-либо видеоматериалов или доказательств. Бывший руководитель Центра противодействия дезинформации считает, что она рассчитана прежде всего на Вашингтон — чтобы лишить Киев доступа к американской разведке.
Кроме того, Ростов-на-Дону сотрясся от мощного взрыва в ночь на 14 октября — вслед за этим разразился крупный пожар. Взорвался ещё один резервуар нефтетопливного терминала местного НПЗ, по которому 10 октября нанесли удар дроны.