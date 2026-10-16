100 дней без ударов по НПЗ в обмен на Starlink: Зеленский согласился на предложение сенаторов США

Американские сенаторы предложили сделку: Украина в течение ста дней не будет наносить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, а её дроны получат возможность действовать на 300 километров глубже в тылу РФ. Согласно информации WSJ, Владимир Зеленский согласился на эти условия.

Киев получил от американских законодателей предложение на сто дней воздержаться от атак на российские энергетические объекты в обмен на расширение зоны покрытия Starlink для украинской армии — примерно на 300 километров вглубь территории России. Об этой инициативе написали в The Wall Street Journal.

Владимиру Зеленскому её представили сенаторы Роджер Викер и Кевин Крамер, которые посетили столицу вместе с двумя членами Палаты представителей, вероятно, 9 октября. Сначала американцы провели встречу с украинскими чиновниками из сферы обороны, а предложение главе государства изложили уже в конце дня.

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Замысел законодателей заключался в том, что более широкий охват позволил бы украинским военным более эффективно поражать российские пусковые установки ракет и дронов — те самые, с которых РФ каждую ночь обстреливает города.

По данным издания, президент Украины подтвердил готовность на сто дней приостановить удары по дизельной инфраструктуре России.

Однако в той же статье говорится и о другом: Зеленский сообщил о намерении всё-таки возобновить удары, поскольку Владимир Путин проигнорировал "перемирие", объявленное Дональдом Трампом, и не прекратил атаки на украинскую энергетику.

Отдельно авторы упоминают о временном замедлении работы Starlink. По их словам, ни один представитель американского правительства не взял на себя ответственность за это решение, но и не отрицал своей причастности.

Кроме того, в колонке утверждается, что ранее Зеленский рассматривал другой вариант обмена — приостановку ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам в обмен на дополнительные ракеты для Patriot.

Конфликт между Вашингтоном и Киевом и ограничения в отношении Starlink

Трамп открыл России путь к продаже дизельного топлива на мировом рынке, хотя запрет действовал с первых дней полномасштабной войны. Зеленский отреагировал резко, назвав это "слабым решением сильных партнеров" и "очевидной слабостью, которая играет на руку России". После этого хозяин Белого дома пообещал отрезать Киев от разведданных, если удары по нефтеперерабатывающим заводам не прекратятся, и добавил, что Украине стоит сменить главу государства.

На этой неделе украинские чиновники сообщили, что военные терминалы Starlink переставали работать, когда их устанавливали на технике, движущейся с высокой скоростью. Это ударило по беспилотникам, для которых данные этой системы имеют решающее значение при бортовом наведении. Без Starlink затрудняются удары средней дальности по позициям и тылам РФ, а также перехват реактивных "шахедов".

Сбои начались именно тогда, когда Трамп усилил давление на Украину из-за атак на НПЗ. Он возлагает на Киев ответственность за подорожание нефтепродуктов в мире и считает, что это подрывает шансы республиканцев на ноябрьских промежуточных выборах. Эксперты же единодушно отрицают причастность Украины к росту цен на дизельное топливо в США: главная причина — тупиковая ситуация в войне США с Ираном и, как следствие, перебои с прохождением нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

Ранее сообщалось, что американский лидер фактически исключил Владимира Зеленского из предстоящих переговоров, а ответственность за войну в очередной раз возложил на Барака Обаму.

Кроме того, распоряжение об ограничении работы Starlink — системы, без которой украинские военные не обходятся ни на передовой, ни при управлении беспилотниками, — поступило из Белого дома.