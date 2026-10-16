100 днів без ударів по НПЗ в обмін на Starlink: Зеленський погодився на пропозицію сенаторів США

Американські сенатори запропонували угоду – Україна на сто днів не чіпає російську нафтопереробку, а її дрони отримують зв'язок на 300 кілометрів глибше в тилу РФ. Згідно з інформацією WSJ, Володимир Зеленський погодився на умови.

Київ отримав від американських законодавців пропозицію на сто днів відмовитися від атак на російські енергетичні об'єкти в обмін на отримання розширеного покриття Starlink для української армії – приблизно на 300 кілометрів углиб території Росії. Про таку ініціативу написали у The Wall Street Journal.

Володимиру Зеленському її представили сенатори Роджер Вікер і Кевін Крамер, які відвідали столицю разом із двома членами Палати представників, ймовірно, 9 жовтня. Спершу американці провели зустріч з українськими оборонними посадовцями, а пропозицію главі держави виклали вже наприкінці дня.

Задум законодавців полягав у тому, що ширше покриття дало б українським військовим змогу результативніше вражати російські пускові установки ракет і дронів – ті самі, з яких РФ щоночі обстрілює міста.

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За даними видання, український президент підтвердив готовність на сто днів зупинити удари по нафтовій інфраструктурі Росії.

Проте в тій самій колонці йдеться й про інше: Зеленський повідомив про намір удари все-таки відновити, адже Володимир Путін проігнорував "перемир'я", про яке оголосив Дональд Трамп, і не припинив атак на українську енергетику.

Окремо автори згадують тимчасове уповільнення роботи Starlink. За їхніми словами, жоден представник американського уряду відповідальності за це рішення на себе не взяв, але й причетності не заперечив.

Також у колонці стверджується, що раніше Зеленський розглядав інший варіант обміну – пауза в ударах по російській нафтопереробці за додаткові ракети для Patriot.

Конфлікт Вашингтона й Києва та обмеження Starlink

Трамп відкрив Росії шлях до продажу дизельного пального на світовому ринку, хоча заборона трималася з перших днів повномасштабної війни. Зеленський відреагував різко, назвавши це "слабким рішенням сильних партнерів" та "очевидною слабкістю, що грає на руку Росії". Після цього господар Білого дому пообіцяв відрізати Київ від розвідданих, якщо удари по нафтопереробних заводах не припиняться, і додав, що Україні варто змінити керівника держави.

Цього тижня українські посадовці повідомили, що військові термінали Starlink припиняли працювати, коли їх встановлювали на техніці, що рухається з високою швидкістю. Це вдарило по безпілотниках, для яких дані системи критичні при бортовому наведенні. Без Starlink ускладнюються удари середньої дальності по позиціях і тилах РФ та перехоплення реактивних "шахедів".

Збої почалися саме тоді, коли Трамп посилив тиск на Україну через атаки на НПЗ. Він покладає на Київ відповідальність за подорожчання нафтопродуктів у світі та вважає, що це псує шанси республіканців на листопадових проміжних виборах. Експерти ж одноголосно заперечують причетність України до зростання цін на дизель у США: головна причина – безвихідь у війні Штатів з Іраном і, як наслідок, перебої з проходженням нафтових танкерів через Ормузьку протоку.

Раніше повідомлялося, що американський лідер фактично залишив Володимира Зеленського поза майбутніми переговорами, а відповідальність за війну вкотре перекинув на Барака Обаму.

Також розпорядження обмежити роботу Starlink – системи, без якої українські військові не обходяться ні на передовій, ні в керуванні безпілотниками, походило з Білого дому.