Рятують від дронів: у РФ алкомаркети зменшують запаси на тлі атак ЗСУ

Одна з найбільших мереж алкомаркетів Росії "Красное & Белое" скоротила обсяги одночасного приймання товарів на складах через побоювання ударів безпілотників. Тепер склади отримують лише третину від звичних постачань.

За інформацією джерел видання "Коммерсантъ" із посиланням на обізнані джерела. За їхніми словами, тепер за раз мережа приймає за одне постачання лише 25–30% від попереднього обсягу. Один зі співрозмовників видання пояснив, що компанія побоюється за збереження дорогої алкогольної продукції на складах у разі атак безпілотників.

Водночас "Красное & Белое" наразі залишається єдиною великою торгівельною мережею Росії, яка вдалася до таких заходів, стверджують джерела "Коммерсанта".

У самій компанії підтвердили, що змінюють підходи до логістики та зберігання продукції. Новий порядок передбачає постачання меншими партіями, але з більшою частотою. Завдяки цьому компанія прагне скоротити час, протягом якого продукція перебуває в розподільчих центрах.

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Такий підхід дає змогу зменшити кількість товару, зосередженого в одному місці одночасно. Водночас він потребує частіших постачань і відповідної перебудови логістичних процесів. Компанія не уточнила, наскільки довго триватиме тестування нової системи та чи планує поширити її на всі складські об'єкти.

Великі розподільчі центри РФ зосереджують значні обсяги товарів в одному місці, пише видання. Якщо склад зазнає пошкоджень або пожежі, компанія ризикує втратити частину запасів і зіткнутися з перебоями в постачанні магазинів.

Нагадаємо, Україна продовжує "дескладитизацію" та "цифровий детокс" країни-агресорки. Наслідки ударів по логістичних об’єктах російського маркетплейса Ozon виходять далеко за межі знищених товарів і пошкоджених складів. Порушення доставлення загрожує бізнесу, який залежить від постійного обороту замовлень, а зростання страхових витрат уже створює додатковий тиск.

Також ми писали про наймасштабнішу поки що атаку на Санкт-Петербург. ЗСУ вразили не тільки склад, але й дата-центр ВК. А після атак ЗСУ у росіян "ліг" і "Яндекс": атака дронів вивела з ладу дата-центр і понад 80 сервісів.