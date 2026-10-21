Спасают от дронов: в РФ алкогольные магазины сокращают запасы на фоне атак ВСУ

Одна из крупнейших сетей алкомаркетов России "Красное & Белое" сократила объемы одновременного приема товаров на складах из-за опасений ударов беспилотников. Теперь склады получают лишь треть от обычных поставок.

По информации источников издания "Коммерсантъ" со ссылкой на осведомлённые источники. По их словам, теперь за один раз сеть принимает в рамках одной поставки лишь 25–30 % от прежнего объёма. Один из собеседников издания пояснил, что компания опасается за сохранность дорогостоящей алкогольной продукции на складах в случае атак беспилотников.

В то же время "Красное & Белое" на данный момент остается единственной крупной торговой сетью в России, которая прибегла к таким мерам, утверждают источники "Коммерсанта".

В самой компании подтвердили, что меняют подходы к логистике и хранению продукции. Новый порядок предусматривает поставки меньшими партиями, но с большей частотой. Благодаря этому компания стремится сократить время нахождения продукции в распределительных центрах.

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Такой подход позволяет сократить количество товара, сосредоточенного в одном месте одновременно. В то же время он требует более частых поставок и соответствующей перестройки логистических процессов. Компания не уточнила, как долго продлится тестирование новой системы и планирует ли она распространить её на все складские объекты.

Крупные распределительные центры РФ сосредотачивают значительные объемы товаров в одном месте, пишет издание. Если склад пострадает от повреждений или пожара, компания рискует потерять часть запасов и столкнуться с перебоями в поставках в магазины.

Напомним, что Украина продолжает "дескладитизацию" и "цифровой детокс" страны-агрессора. Последствия ударов по логистическим объектам российского маркетплейса "Ozon" выходят далеко за рамки уничтоженных товаров и поврежденных складов. Нарушение доставки угрожает бизнесу, который зависит от постоянного оборота заказов, а рост страховых расходов уже создает дополнительное давление.

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