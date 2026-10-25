"Комерційний Starlink не може бити в глиб РФ": "Флеш" відреагував на слова Ілона Маска

Заява Ілона Маска про заборону використання Starlink для ударних дронів викликала подив у українських військових експертів. Фахівці наголошують, що технічні обмеження, запроваджені на терміналах, і так унеможливлюють їх застосування для далекобійних атак.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, ще з зими 2026 року всі термінали Starlink над територією України та тимчасово окупованими територіями мають жорстке обмеження швидкості на рівні 70–90 км/год. Окрім цього, на території РФ вони взагалі не працюють.

"Таким чином, ми фізично не можемо використовувати комерційний Starlink для ударів дипстрайками та мідл-страйками", — підкреслив "Флеш".

Ілон Маск про використання Starlink українськими військовими

Реакція експерта з'явилася після публікації засновника SpaceX Ілона Маска, у якій він заявив, що використання цивільного Starlink для наступальних атак дронами "ніколи не дозволялося". Маск стверджує, що українські військові нібито порушили умови, через що компанія закрила відповідну "шпаринку". За його словами, для військових потреб є окрема система Starshield, яку контролює уряд США.

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Водночас Маск додав, що Starlink залишається надзвичайно важливим для оборони України та запобігає колапсу фронту. Зокрема, він вважає, що SpaceX зробила для захисту України більше, ніж будь-яка інша приватна компанія у світі.

Нагадаємо, після нещодавніх обмежень повністю відновила роботу супутникова система Starlink і Starshield, заявив Зеленський.

Крім того, у матеріалі агентства Reuters йдеться, що Білий дім неодноразово просив SpaceX та Ілона Маска увімкнути чи вимкнути термінали супутникового зв'язку.