"Коммерческий Starlink не может проникать вглубь РФ": "Флеш" отреагировал на слова Илона Маска

Заявление Илона Маска о запрете использования Starlink для ударных дронов вызвало удивление у украинских военных экспертов. Специалисты отмечают, что технические ограничения, введенные на терминалах, и так делают невозможным их применение для дальних атак.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил советник президента Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По его словам, ещё с зимы 2026 года все терминалы Starlink над территорией Украины и временно оккупированными территориями имеют жёсткое ограничение скорости на уровне 70–90 км/ч. Кроме того, на территории РФ они вообще не работают.

"Таким образом, мы физически не можем использовать коммерческую версию Starlink для нанесения ударов типа „дипстрайк“ и „мидл-страйк“", — подчеркнул "Флеш".

Илон Маск об использовании Starlink украинскими военными

Реакция эксперта последовала за публикацией основателя SpaceX Илона Маска, в которой он заявил, что использование гражданской сети Starlink для наступательных атак с помощью дронов "никогда не разрешалось". Маск утверждает, что украинские военные якобы нарушили условия, из-за чего компания закрыла соответствующую "лазейку". По его словам, для военных нужд существует отдельная система Starshield, которую контролирует правительство США.

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В то же время Маск добавил, что Starlink по-прежнему играет чрезвычайно важную роль в обороне Украины и предотвращает коллапс фронта. В частности, он считает, что SpaceX сделала для защиты Украины больше, чем любая другая частная компания в мире.

Напомним, что после недавних ограничений спутниковые системы Starlink и Starshield полностью возобновили работу, заявил Зеленский.

Кроме того, в материале агентства Reuters говорится, что Белый дом неоднократно просил SpaceX и Илона Маска включить или выключить терминалы спутниковой связи.